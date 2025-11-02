balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético arrolla al Porriño y suma su segunda victoria consecutiva
El equipo de Luis Montes vuelve a sonreír tras un duro inicio de liga
REDACCIÓN
El Bueu Atlético vuelve a parecerse al equipo que deslumbró la temporada pasada. Después de un inicio ligueron complicado y muy duro el cuadro de Luis Montes encadenó ayer su segunda victoria consecutiva tras vencer 33-41 al Porriño.
Los bueueses llevaron el mando del partido desde el pitido inicial y salieron con un parcial de 2-7. Los locales tuvieron un amago de reacción para acercarse hasta un 10-12, pero antes de alcanzar el descanso el Bueu Atlético volvía a escaparse en el electrónico (15-21).
Los de O Morrazo no bajaron la intensidad tras el paso por los vestuarios y durante varias fases del encuentro llegaron a gozar de ventajas de hasta diez goles (22-32, 24-34, 25-35). Una aportación ofensiva en la que destacaron Diego Pérez (12 tantos), Pedro Fernández (6) o Cadilla, Suárez y José López, con 4 goles cada uno.
El resultado final coloca al Bueu con 7 puntos y la próxima semana recibe al Lirón Teucro.
