El Bueu Atlético arrolla al Porriño y suma su segunda victoria consecutiva

El Bueu Atlético vuelve a parecerse al equipo que deslumbró la temporada pasada. Después de un inicio ligueron complicado y muy duro el cuadro de Luis Montes encadenó ayer su segunda victoria consecutiva tras vencer 33-41 al Porriño.

Los bueueses llevaron el mando del partido desde el pitido inicial y salieron con un parcial de 2-7. Los locales tuvieron un amago de reacción para acercarse hasta un 10-12, pero antes de alcanzar el descanso el Bueu Atlético volvía a escaparse en el electrónico (15-21).

Los de O Morrazo no bajaron la intensidad tras el paso por los vestuarios y durante varias fases del encuentro llegaron a gozar de ventajas de hasta diez goles (22-32, 24-34, 25-35). Una aportación ofensiva en la que destacaron Diego Pérez (12 tantos), Pedro Fernández (6) o Cadilla, Suárez y José López, con 4 goles cada uno.

El resultado final coloca al Bueu con 7 puntos y la próxima semana recibe al Lirón Teucro.