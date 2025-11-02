Fútbol | Pref. Futgal
El Beluso recibe al Choco y el Moaña visita al Atios, que es líder
Los bueueses incorporan al portero Antón
REDACCIÓN
En la jornada 9 de la Preferente Futgal el CD Moaña visita a la UD Atios (17.00 horas). Los moañeses, con todos sus jugadores disponibles, vienen de perder por 2-1 con el CD Valladares mientras el Atios llega a la cita de hoy como líder, sin conocer la derrota y tras vencer por 0-2 al Cented Academy. Ocho puntos de diferencia separan a ambos contendientes.
La CD Beluso, por su parte, recibe al CD Choco (16.45 horas) en el campo de As Laxes. Los locales quieren hacerse fuertes ante su afición para abandonar el último puesto y dejar atrás la goleada sufrida en casa del Pontevedra B. El entrenador del Beluso, Juan Amoedo, no puede contar con Iker, Christian, David Parada y Santi. Incorpora al equipo al portero Antón, procedente del Moraña y con pasado en la cantera del Beluso. «Tenemos muchas ganas de saltar al campo y seguir sumando en casa», apunta.
