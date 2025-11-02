El Alondras quiere dejar atrás su mala racha en casa del Barco

El Alondras llega a la jornada 9 de la Tercera RFEF con la necesidad de cambiar el rumbo de las últimas semanas y regresar a la senda de las victorias. Los cangueses acumulan en estos momentos tres derrotas consecutivas, la última por 0-2 frente al líder y máximo candidato al ascenso a final de temporada, el poderoso Compostela. Hoy, para intentar dejar atrás la mala racha, el Alondras visita al CD Barco (17.00 horas) en uno de los desplazamientos más largos de la categoría.

El míster del Alondras, Rafa Villaverde, no puede contar con Yelco ni con Guille por lesión y tampoco con Abel por razones personales. Además, algún que otro jugador que sí integrará la convocatoria viajará con molestias. El técnico destaca del Barco que, pese a ser un recién ascendido, «se reforzó bien» de cara a esta temporada, nombrando a Raúl Paz y a Noel como efectivos. Villaverde pone en valor, sobre todo, la solidez defensiva del conjunto ourensano.

Si el Alondras llega al duelo de hoy en una situación complicada, en el puesto 11 y con 10 puntos, el CD Barco está peor en la clasificación, con solo siete puntos en su casillero y encadenando tres encuentros consecutivos sin ganar. La pasada semana los ourensanos lograron arrancar un empate en casa del Lugo B en un encuentro que finalizó con un resultado de 1-1. En las dos jornadas anteriores el Barco había sufrido dos derrotas.

El objetivo del Alondras es recuperar poco a poco las sensaciones con las que cuajó un gran arranque de temporada.