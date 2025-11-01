Quiños: «El Agustinos es un equipo con un juego muy rápido, muy de colegio»

«Será un partido complicado», vaticina Marcos Otero, «Quiños», al hablar del duelo de Copa del Rey del próximo martes entre el Frigoríficos del Morrazo y el Fundación Agustinos Alicante. El entrenador cangués del Cisne –precisamente último rival de los levantinos el pasado fin de semana– apunta a que el cuadro de Quique Domínguez tendrá enfrente a una escuadra «en estado de gracia y que ha tenido tiempo de preparar el partido al haber aplazado su duelo de esta jornada». La buena base del año pasado ha sido completada «con jugadores de más peso, equilibrando eso con la juventud».

Y razón no le falta al que fuera entrenador del filial del Balonmán Cangas, porque los alicantinos son líderes de la División de Honor Plata con 12 puntos en su casillero y una única derrota, la sufrida ante el Blendio Sinfín. «Son un equipo muy rápido, muy alegre, que marca un ritmo alto de juego con muchas transiciones capitaneadas por Bodí», señala Quiños, antes de añadir otro elemento clave, el de ser una escuadra de «uno para uno, muy típica de la División de Plata, con un juego de calle, de colegio, con mucha continuidad». Esas características palían «su falta de lanzamiento exterior», en donde únicamente destaca un veterano curtido en mil batallas en la Liga Asobal como David Jiménez. «Es un jugador irregular, pero el día que está bien tiene capacidad para enchufártelas de 10-11 metros», completa.

Quiles, máximo realizador y "en un gran momento de forma"

En ese juego ofensivo destaca una primera línea de jugones, de expertos en moverse entre líneas como el excentral de Guadalajara y Eivissa Francisco Javier Bodí, así como Didac Talens y un David Quiles erigido como máximo realizador de los suyos y cuarto de la categoría, con 44 goles y una media de 6,29 por encuentro. «Está en un momento de forma espectacular», apunta el técnico cangués. Más allá de los «pequeños», el técnico Alejandro Carrillo tiene a dos veteranos para el lateral derecho como David Jiménez y Juande Linares, con aportaciones más puntuales de Hugo Ponce.

Marcos Otero, "Quiños", en el banquillo del Cisne en un partido de esta temporada. / Rafa Vázquez

«En defensa les cuesta más», apunta Quiños sobre uno de los puntos débiles de los alicantinos. El bloque central lo ocupan Ponce, Linares y Boix, si bien este último fue baja ante el Cisne, al igual que el lateral Espinosa, que también echa una mano en la posición de 2. Las ausencias hicieron que el Agustinos situase en los penúltimos a sus extremos –Alberto González y Maho o Conde–, dejando en las zonas más exteriores a sus primeras líneas más limitados en la zona de atrás como Quiles, Bodí o Talens. Esto hace que los del Levante apuesten por la anticipación a la hora de intentar robar balones.

En todo caso, el equipo alicantino realiza dos o incluso tres cambios defensa/ataque, si bien parece importarle bien poco a la hora de realizar las transiciones, subiendo el balón con velocidad mientras hace los cambios con cuatro o cinco jugadores, si ve posibilidad de sorprender al rival. El otro elemento a destacar es el del portero Lorenzo Poyato. Fichado este año del EON Alicante, Quiños apunta que «ha tenido un inicio de temporada espectacular. Ya el año anterior como tercer portero del EON hizo una muy buena campaña, con buenos números cuando le tocó jugar».