Balonmano | Primera Nacional
Luceros y Bueu visitan a Culleredo y Porriño
REDACCIÓN
El Automanía Luceros visita esta tarde (19.30 horas, pabellón municipal de Tarrío, con el arbitraje de los asturianos Hinojosa Armenteros y Folgoso Capelo) al Culleredo en busca de un triunfo que le permita mantenerse en la zona alta de la clasificación de Primera Nacional, y dejar atrás sus últimas dos derrotas, por la mínima ante el Gáldar y frente al Novás. Adrián Méndez ha convocado a Mateo, Javi, Xurxo, Martín, Dimitri, Iago, Moro, Mendu, Xandre, Juan, Eloy, Rahim, Josemi, Christian, Giráldez, Salva y Uxío.
El Bueu Atlético, por su parte, juega ante el Porriño (18 horas, con el arbitraje de los extremeños Vinagre Vázquez y Vega Gemio). Luis Montes repite convocatoria, con Hugo, Julio, Diego, José, Adrián, Pedro, Oterino, Rubén, Samu, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Camiña y Asier.
