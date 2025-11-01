David Costa coge galones en Tirán

David Costa sumará su segunda temporada consecutiva al frente de la traineras de la Sociedad Deportiva Tirán en una campaña en la que combinará su función de técnico con la de director deportivo tras el nombramiento del pasado mes de septiembre. El entrenador moañés lleva todo el mes trabajando en la configuración de una plantilla en la que el objetivo, como no podía ser menos, es mantener el bloque de la pasada campaña.

«Creo que hicimos un buen año. Yo me quedé muy contento porque el equipo mejoró y evolucionó, y de hecho las dos mejores regatas que hicimos fueron las del playoff», afirma. En esa cita «la idea era madurar, coger un punto de experiencia compitiendo con los mejores», habida cuenta de la superioridad de los rivales. «Queríamos haber estado más cerca de Chapela pero no pudo ser. Este año sí que vamos a pelear por ganar, aunque habrá huesos duros de roer como Cabo da Cruz o Meira», completa.

Octubre es lo más parecido a un mes inhábil en el remo. Con los deportistas de vacaciones y desconectados del agua, la labor de los entrenadores es tan sorda como necesaria, tan ingrata como importante. Y en esas gestiones Costa ha avanzado, aunque no será hasta que comience la pretemporada cuando se pueda hacer una valoración de lo logrado. «Creo que vamos a mantener el bloque de la pasada temporada, con solo dos o tres bajas del equipo titular», señala, en lo que califica de «todo un éxito, si se cumple». La continuidad es fundamental. Se ha logrado con su renovación, lo que implica mantener el modelo de trabajo y la remada. Ahora falta asegurar la presencia de los artífices en el agua, los que deben ejecutar el plan previsto.

El capítulo de fichajes ya es harina de otro costal. «Es más complicado. Cada vez hay menos remeros, tenemos gente que viene de estar tiempo parada...», señala, pero, eso sí, subraya que «partimos un peldaño por delante del año pasado, cuando nos tocó iniciar un proyecto nuevo».

Más alternativas para los jóvenes remeros

En paralelo le toca lidiar con la dirección deportiva del club. «Es una figura necesaria, que nos hacía falta, porque la cantera es clave y tenemos que ver por la base», señala, antes de comentar que la entidad cuenta este año con unos 50 niños y con todas las categorías cubiertas a excepción de la de infantil masculino.

Su idea pasa por fidelizar a los niños del club ofreciéndoles alternativas y actividades una vez finalice la temporada de bateles allá por el mes de abril. «Hay que intentar que no se desvinculen del remo, porque si los dejas en verano prueban otras cosas y algunos ya se desenganchan», razona. Así que se apostará por ofrecerles otras posibilidades como el remo en banco móvil o el remo de mar y así alargar su temporada. «Queremos que disfruten y sigan metidos dentro del remo», sentencia.