El ADFS Bueu busca una reacción ante el Narón

El ADFS Bueu Grupo Roslev visita esta tarde (19 horas, complejo polideportivo de A Gándara) al Cidade de Narón en busca de una reacción a su negativa racha de resultados, que lo ha llevado a encadenar cuatro jornadas sin vencer, y a acercarse peligrosamente a las posiciones de descenso. El conjunto buenense llegará a este duelo después del varapalo de la semana pasada, en la que cayó de forma contundente (2-6) ante el Ribeira. Eso sí, lo hizo en un partido en el que la igualdad se mantuvo durante 35 minutos para decidirse en los últimos cinco con cuatro goles de los visitantes con los locales arriesgando.

La derrota ante el Ribeira se suma a las sufridas ante Composala (9-6) y Sala Ourense 2014 (4-0), en un periplo en el que solamente cosechó una igualada, en casa ante el Redondela (5-5). La falta de gol está condenando a los de O Morrazo, que son el segundo equipo menos realizador de la categoría, con solo 18 dianas en siete encuentros por las 33 recibidas en portería propia.

Con siete puntos en su casillero, el equipo entrenado por Ricardo Sanjorge ocupa la decimotercera plaza de la clasificación. Su rival de esta tarde está situado en la séptima posición tras haber sumado 11 puntos.