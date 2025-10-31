La marea rosa del Balonmán Cangas recauda casi 8.500 euros

Dieciocho equipaciones , una subasta y una oleada de solidaridad que permitió recaudar 8.495 euros en un acto celebrado en el auditorio y que pone el broche de oro a la campaña social del Balonmán Cangas en favor de Adicam.

Del pabellón de O Gatañal al auditorio y de allí a todo el pueblo de Cangas. La marea rosa de la lucha contra el cáncer de mama continúa extendiéndose y ayer volvió a visibilizarse en la subasta solidaria organizada por el Frigoríficos del Morrazo a favor de Adicam, en un evento que reunió a cerca a cerca de 200 personas, que contó con la animación musical de la artista local Ali Joss, y que sirvió para recaudar un total de 8.495 euros.

El acto que ponía el broche de oro a la primera de las iniciativas del programa social del club que preside Alberto González permitía pujar por la equipación completa de los 16 jugadores que se vistieron de corto en el duelo ante el Logroño además de otros dos que se quedaron fuera de la lista, el lesionado Javi García y el portero Mateo Pallas. Todos ellos –con la única salvedad de Ludman y Valderhaug, que contaban con permiso del club, y de D’Antino, con la selección italiana– estuvieron presentes para hacer entrega personalmente de su vestimenta a los ganadores.

Jugadores y técnicos del Cangas y público, ayer en el auditorio. / Santos Álvarez

La dinámica era sencilla. Partiendo de un precio de salida de 70 euros, los presentes podían realizar sus ofertas mientras Sheila Lorenzo –la voz del Balonmán Cangas– asumía el doble rol de maestra de ceremonias y subastadora. La primera en salir a la palestra fue precisamente la de uno de los ausentes, el internacional D’Antino, con el técnico Quique Domínguez «vendiendo» el producto como si de un modelo se tratase. La puja se la acabó llevando la portavoz del PP, Loli Hermelo, una de las dos representantes municipales en el acto junto al concejal de Deportes, Eugenio González, por 230 euros. Hermelo se hizo también con la segunda de las equipaciones a subasta, la de extremo Arón Díaz, por 200 euros.

Quique Domínguez y Loli Hermelo con la camiseta de Nicolo D'Antino. / Santos Álvarez

Los primeros vítores de la noche llegaron poco después, con la elástica de Manu Pérez, adquirida por 1.000 euros en una puja privada que ya no tuvo respuesta entre los asistentes. Fue el primer síntoma de que Cangas protege y venera a los suyos, como buen club de cantera arraigado en el pueblo. Y es que el podio de las mejores pujas fue copado por jugadores de la casa, con Pablo Castro, el hijo pródigo, en cabeza, con una venta de 2.000 euros llegados desde uno de sus patrocinadores, Gandón. Otro de los que luce la vitola de cangués en el DNI, Javi Fernández, vio cómo su camiseta alcanzaba los 1.500 euros, abonados por el edil de Deportes, que también se llevó las de Martín Gayo y Mateo Pallas.

Aparte de Pérez, Castro y Fernández, solo un jugador más llegó a las cuatro cifras, y no podría ser otro que un Santi López, cuya equipación alcanzó una cotización de 1.000 euros mientras el público echaba mano del grito de guerra para corear al madrileño: «MVP, MVP, MVP». El momento emotivo de la noche lo protagonizó Javi García, y no por su reaparición tras haber sido intervenido quirúrgicamente de su hombro este pasado lunes, sino porque su camiseta –por 300 euros– se la llevó su padre, que recordó que se cumplían ocho años del fallecimiento de «la presidenta del club de fans de Javi, su tía». Unas lágrimas que solo dieron un poco más de lustre a una noche de felicidad y a una experiencia redonda para el Frigoríficos del Morrazo, para Adicam y para todas aquellas personas que han padecido o padecen cáncer de mama.