El duelo con el Valladolid, el sábado 15 a las 20.30

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce el horario de su próximo encuentro de Liga Nexus Asobal en el pabellón de O Gatañal. El choque que medirá a los cangueses ante el Atlético Valladolid se disputará el sábado día 15, si bien en un horario poco habitual por estos lares, ya que se jugará a partir de las 20.30 horas. La pareja encargada de impartir justicia será la formada por el asturiano Friera Cavada y el gallego Rosendo López, que ya pitaron esta temporada el Cangas-Bada Huesca correspondiente a la tercera jornada del campeonato.

Pero antes el Frigoríficos del Morrazo tendrá que afrontar un doble duelo copero-liguero en tierras alicantinas, justo después de este fin de semana de descanso en la Liga a causa de los compromisos internacionales de la selección española de Jordi Ribera.

De este modo, el próximo martes día 4, a partir de las 17 horas, el conjunto morracense visita la cancha del Fundación Agustinos de Alicante en la primera ronda de la Copa del Rey. En Liga el choque ante el EON Horneo Alicante se ha adelantado a la jornada del viernes 7, ya que se disputará a las 20.30 horas en el pabellón Pitiu Rochel. De este modo, la expedición canguesa permanecerá varios días en tierras levantinas.