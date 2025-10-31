El Beluso busca un punto de inflexión en su trayectoria

Un punto de inflexión que le permita cambiar su dinámica negativa y abandonar el farolillo rojo de la Preferente Futgal, tras haber ganado un solo partido en las ocho primeras jornadas del campeonato. Eso es lo que persigue la Cultural Deportiva Beluso después de la última derrota sufrida ante el Pontevedra B por un contundente 5-1, en una búsqueda que pasa, según manifiesta su entrenador, Juan Carlos Amoedo, «por nosotros mismos. Tenemos que encontrar nuestra mejor versión, porque en cuanto encadenas un par de triunfos seguidos, que es lo que necesitamos, cambia todo en una categoría tan irregular como esta».

Lo cierto es que a los buenenses les está costando más de lo previsto arrancar este año en lo que su entrenador justifica en una mezcla de razones. «Ahora nos conocemos mejor, sabemos lo que queremos el uno del otro y poco a poco nos asentaremos más», dice. Pero también habrá que subir el nivel individual de cada uno, para volver a parecerse al equipo que maravilló la temporada pasada. «Todo el mundo está trabajando para ello, pero al final esto son dinámicas, y cuesta menos florecer cuando las cosas van bien», señala. Además, ahonda en que «la situación del año pasado era diferente, con la vitola de recién ascendido, a la de este año, en el que todos te conocen».

"Nos cuesta mucho ponernos por delante"

Del duelo de Pontevedra reconoce el nivel de un filial «que son un muy buen equipo y que ya la campaña pasada comenzaron la primera vuelta como aviones para desconectar en la segunda. Los hemos cogido en ese momento y ha coincidido con nuestra versión habitual fuera de casa, en la que nos cuesta». Y eso que Amoedo insiste en que los suyos ni mucho menos tiraron el encuentro de inicio, sino que lo compitieron para que acabase decidiendo el acierto. «Nos cuesta mucho ponernos por delante. Antes del 1-0 tuvimos una ocasión muy clara en un robo tras salida de balón para marcar, pero erramos. Y de hecho su gol llega en otra oportunidad nuestra a balón parado. Perdemos el balón en su área, nos corren y se adelantan en el marcador», relata el preparador redondelano.

Los celestes afrontan este domingo un duelo ante el Choco, exequipo de Amoedo, que reconoce que «será un partido muy especial, primero por nosotros y por los puntos, y después porque es la primera vez que me enfrento a ellos». El técnico tendrá la baja por lesión de Parada, a las que se unen las de Íker y Cristian por sanción, tras haber sido expulsados en Pontevedra, en el tiempo de descuento. «Eso es lo más negativo de todo. Hay que trabajar en estas cosas, porque en estas situaciones la cabeza influye mucho y no podemos caer en provocaciones y demás. Hay que solucionarlo de puertas para adentro», sentencia el preparador.