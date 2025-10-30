Tania Castiñeira logra un quinto puesto en Wuxi (China)

La taekwondista moañesa del Club Hebe Tania Castiñeira acaba de participar en el Mundial de Taekwondo que se celebra en la localidad china de Wuxi, donde logró un quinto puesto.

La moañesa compite en la categoría de +73 kilos, en la que había más de una treintena de competidoras. En la primera ronda se midió a la portuguesa Laetitia Barroso, a la que ganó de forma contundente (2-0). En el siguiente combate su contrincante fue la brasileña Raiany Pereira, a la que venció 1-2. Fue un duelo muy igualado y que Tania Castiñeira resolvió a su favor con una técnica circular al casco en los últimos segundos.

En cuartos de final la moañesa se enfrentó a la china Wenzhe Mu, que es la actual campeona del Grand Slam Challenge. El combate fue muy igualado y Tania Castiñeira buscó el triunfo hasta el último segundo. Al final la victoria fue para la china (1-2).

Desde el Club Hebe destacan que Tania Castiñeira dejó una gran imagen en el Mundial de Wuxi, «confirmando su nivel entre las mejores del mundo».