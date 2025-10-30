Las Festas de San Martiño recuperan la historia del fútbol de barrio de Moaña

Moaña vive ya pendiente de la llegada de las Festas de San Martiño, esa semana en la que miles de vecinos suben a la parroquia original para disfrutar de verbenas, conciertos y furanchos con vino de casa y viandas propias del otoño. El fútbol siempre está presente con la celebración del Trofeo de Fútbol San Martiño en el Campo Iago Aspas Juncal de O Casal con el CD Moaña como protagonista. Este año se disputa el jueves 6 a las 19.00 horas.

Jugadores del equipo del barrio de O Redondo en los años 60. / | FdV

Pero la memoria futbolística también es importante para conocer la historia de la villa y el libro de fiestas de esta edición no pasa de puntillas por ella. Es más, sorprende con tres fotografías históricas que recuerdan cómo a mediados del pasado siglo la norma era el fútbol de barrio, con clubes de distintas parroquias y aldeas compitiendo entre sí para conocer cuál se convertía en el mejor de toda Moaña.

El equipo de San Martiño en la década de los 60. / | FdV

La fotografía futbolística más antigua que se puede ver era la del propio equipo San Martiño, de los años 50. Una foto bastante deteriorada permite todavía reconocer a los jugadores del once inicial entre los que estaban Cesáreo Gil, Amador Tenorio, Manuel Lavicha, Andrés O Loño , Xiño Fernández y Pajicho.

Más reciente en los años 60 es la fotografía del propio San Martiño con jugadores como Perfecto, Valencia, Emilio, Santiago, Pepe de Paz, José Antonio, Ramiro García, Collazo, Ricucho, Luis de Portela, Cándido O Roxo, Pepe O Gato y Piripi.

También de esa década se puede ver el equipo del barrio de O Redondo con Lolo Rouco, Genucho do Forno, Genucho Cachila, Suso de Gina, Pepe Rouco, Carlos Trigo, Julio, Antonio O Rincho, Pepe Pidre, Nito Trigo o Gerardo Villafín. La parroquia de Meira también tuvo un equipo que ahora desaparecido. Todavía quedaban unos años para ver la fundación, en 1977, del Club Deportivo Moaña.