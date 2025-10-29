Balonmano | Liga Nexus Asobal
El Cangas prepara la gala con Adicam
El club hará una subasta de las camisetas ante el Logroño en el auditorio
Cangas
El Frigoríficos del Morrazo celebra mañana, a partir de las 20.30 horas en el auditorio de Cangas, una subasta solidaria de las camisetas de juego utilizadas en el partido ante el Logroño. El objetivo es visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y recaudar fondos para Adicam.
Serán 18 las equipaciones –camiseta y pantalón– por las que el público podrá pujar, las de los 16 jugadores que estuvieron en ese choque más las de Javi García y Mateo Pallas. La entrada al acto es libre y únicamente habrá que adquirir al menos una rifa de un euro para participar en el sorteo de otra camiseta. Se anima a todo el mundo a acudir independientemente de que no se puje. «Venir ya es colaborar», señalan.
