El Alondras entra en barrena

Cinco jornadas sin ganar, con un único punto sumado de 15 posibles, jalonan la trayectoria más reciente de un Alondras que parece haber entrado en barrena después de un inicio de temporada sencillamente espectacular. Los tres triunfos consecutivos logrados en las primeras jornadas del campeonato –con el premio añadido del liderato provisional de la categoría– se han quedado en agua de borrajas debido a una crisis de resultados que preocupa, pero que, afortunadamente, no ha enviado a los de O Morrazo por el momento a posiciones peligrosas de la tabla clasificatoria. El otro elemento que otorga una cierta tranquilidad es que en esta fase de la Liga el Alondras se ha medido a cuatro de los cinco primeros clasificados: Arosa (cuarto), Somozas (segundo), Estradense (tercero) y Compostela (primero), además de al Montañeros (séptimo), con quien se sumó un empate.

La última derrota precisamente ante el Compostela por 0-2 entra dentro de la lógica con un rival diseñado para recuperar la categoría perdida, la Segunda RFEF, pero reflejó la pérdida de intensidad de los rojiblancos en estas semanas en acciones clave, como las que supusieron los dos goles visitantes en minutos psicológicos en el arranque del choque (Samu Rodríguez en el minuto 6) y en la recta final del primer periodo (Maceira en el 41). En ambas acciones el cuadro cangués mostró una preocupante fragilidad defensiva.

Tercer equipo más goleado de la categoría

Lo cierto es que, más allá de las sensaciones ofrecidas sobre el terreno de juego, los números no engañan. El equipo de Villaverde lució en ambas áreas en el inicio de la Liga con los triunfos ante Racing Villalbés, Noia y Atlético Arteixo, con siete goles a favor y ninguno en contra. Desde entonces, la generación y el acierto ofensivos han caído de forma importante, con tan solo tres goles más. Peor aún es el aspecto defensivo, ya que el Alondras ha recibido la friolera de 13 dianas en estos cinco últimos encuentros. Los de O Morrazo se han convertido, de este modo, en uno de los equipos más batidos de la Tercera RFEF con esos 13 goles encajados, cifra que únicamente empeoran dos de las escuadras en puestos de descenso como Noia y Barbadás con 16 tantos. La sangría es notable, más aún cuando buena parte de esos goles han llegado en errores defensivos importantes o, al menos, en acciones evitables.

El conjunto cangués se encuentra ahora en mitad de la tabla, en la undécima plaza, con 10 puntos en su casillero. Está a solo cuatro puntos de las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso, y tiene tres de renta sobre una zona de descenso que marca el Noia con siete. Con los mismos puntos pero fuera de las últimas tres plazas se encuentra el Barco, precisamente el próximo rival de los alondristas, en un partido que se antoja clave para ambos. En el conjunto de Valdeorras militan dos futbolistas con pasado en O Morrazo como Raúl Paz y Noel.

El mes de noviembre ofrecerá otros tres encuentros importantes frente a conjuntos que ocupan puestos en la zona intermedia de la clasificación. Tras la visita al Barco el Alondras recibirá en su feudo de O Morrazo al Boiro, octavo con 11 puntos (solo uno más que los cangueses). Luego viajará al recién ascendido Cambados (decimosegundo con nueve puntos) y acabará el mes recibiendo en casa al Céltiga, que es décimo igualado a puntos con el Alondras.