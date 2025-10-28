Balonmano | Primera Nacional
El líder no da opción a un voluntarioso Automanía
Los de O Rosal secaron ofensivamente a los locales
REDACCIÓN
No hubo opción para el Automanía Luceros y el Valinox Novás se adjudicó la victoria en el pabellón de O Gatañal tras imponerse por un contundente 22-37 al filial cangués. La escuadra que dirige Adrián Méndez se mostró voluntariosa pero fue incapaz de plantar cara al mejor equipo de la categoría –con permiso del Lanzarote– y a la postre líder de la Primera Nacional.
La juventud y la inferioridad física pasaron factura a los de O Morrazo ante una escuadra que mantiene el ritmo de juego de la División de Honor Plata y que aplicó el rodillo desde los primeros minutos, manejándose con una renta de cuatro y cinco goles hasta que pisó el acelerador en la recta final del primer tiempo, en la que se fue nueve arriba (12-21).
El segundo periodo ya no tuvo historia, con el ataque cangués sufriendo para poder encontrar el camino del gol y el Novás castigando en todas sus acciones.
La siguiente cita en el calendario de los de O Morrazo será el próximo sábado ante el Culleredo, un equipo más terrenal que los de O Rosal ante el que se quiere recuperar el buen nivel de juego mostrado en este arranque de competición.
