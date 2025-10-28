Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El líder no da opción a un voluntarioso Automanía Luceros

Los de O Rosal secaron ofensivamente a los locales

Iago lanza a puerta ante la defensa del Valinox Novás en el duelo del domingo.

Iago lanza a puerta ante la defensa del Valinox Novás en el duelo del domingo. / Fergo

REDACCIÓN

Cangas

No hubo opción para el Automanía Luceros y el Valinox Novás se adjudicó la victoria en el pabellón de O Gatañal tras imponerse por un contundente 22-37 al filial cangués. La escuadra que dirige Adrián Méndez se mostró voluntariosa pero fue incapaz de plantar cara al mejor equipo de la categoría –con permiso del Lanzarote– y a la postre líder de la Primera Nacional.

La juventud y la inferioridad física pasaron factura a los de O Morrazo ante una escuadra que mantiene el ritmo de juego de la División de Honor Plata y que aplicó el rodillo desde los primeros minutos, manejándose con una renta de cuatro y cinco goles hasta que pisó el acelerador en la recta final del primer tiempo, en la que se fue nueve arriba (12-21).

El segundo periodo ya no tuvo historia, con el ataque cangués sufriendo para poder encontrar el camino del gol y el Novás castigando en todas sus acciones.

La siguiente cita en el calendario de los de O Morrazo será el próximo sábado ante el Culleredo, un equipo más terrenal que los de O Rosal ante el que se quiere recuperar el buen nivel de juego mostrado en este arranque de competición.

FICHA TÉCNICA:

22-37

Automanía Luceros- Novás

AUTOMANÍA LUCEROS: Mateo y Antón; Señoráns (1), Eloy (2), Moro (2), Xurxo, Xandre (2), Josemi, Rahim (4), Fuentes (2), Iago (8), Christian, Salva (1), Dimitri, Giráldez y Uxío.

VALINOX NOVÁS: Héctor; Bruno (4), Yago, Iago (4), Xurxo (3), Teles (3), Nico (2), Leiras (1), Martín (3), Rubén (2), López (2), Prada (11), Miana, Isma (1) y Yasir (1).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-3; 3-6; 6-10; 9-14; 11-16; 12-21 (d); 14-24; 17-28; 20-32; 21-35; y 22-37.

