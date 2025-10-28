Javi García, operado con éxito

La resaca de la derrota en casa ante el Logroño La Rioja se ha vivido en el Frigoríficos del Morrazo con dos buenas noticias como la exitosa operación de hombro de Javi García y la convocatoria del extremo Nicolo D’Antino para formar parte de la selección italiana que prepara su participación en el Europeo de Suecia del próximo año 2026.

Javi García fue intervenido quirúrgicamente en la tarde de ayer en Ourense, en una operación que los médicos calificaron de positiva. «Todo ha salido muy bien», señalan desde el club cangués, si bien por el momento nadie se atreve a establecer un plazo para su regreso a las pistas. Todo dependerá de la evolución que siga en las próximas semanas, pero lo que está claro es que el pivote leonés se perderá lo que resta de la primera vuelta. Falta por definir cuándo podría estar disponible en la segunda mitad del campeonato, que arrancará en el mes de febrero de 2026, a la conclusión del Campeonato de Europa.

La baja del que fuera precisamente jugador del Logroño supone un duro varapalo para el Frigoríficos del Morrazo, que había hecho una clara apuesta por la incorporación de uno de los mejores pivotes en el apartado ofensivo de la Liga Nexus Asobal. Pero lo cierto es que apenas ha podido dejar detalles de su calidad, ya que en la segunda jornada de competición, en el encuentro ante el Nava, sufrió una caída aparentemente inocua que sin embargo acabó lastimándole de modo grave su hombro. Hasta entonces estaba completando un gran encuentro en la línea de seis metros. Una semana después forzó para jugar en la victoria ante el Huesca al haber experimentado una cierta mejoría, pero las pruebas diagnósticas acabaron confirmando los peores presagios y su paso por quirófano.

Por el momento en el Cangas no se ha valorado la posibilidad de buscar un sustituto en el mercado. Más allá de que la Liga apenas ha consumido unas jornadas, se quiere conocer la opinión del entrenador, Quique Domínguez, así como el periodo estimado de baja. Será entonces cuando se adopte una decisión definitiva, siempre condicionada a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado en un puesto tan específico.

Por el momento ha sido Juan Rodríguez el que ha ocupado el puesto de Javi García en las convocatorias del primer equipo, mientras que Pablo Castro y Juan Quintas –dos especialistas defensivos– han tenido que multiplicar su labor para actuar en posiciones de ataque. Pablo Castro ha anotado 12 dianas y el capitán del Cangas otras 8 en sus actuaciones, si bien los porcentajes de acierto no han sido muy elevados.

Selección italiana

Por otra parte, el buen arranque de temporada protagonizado por Nicolo D’Antino le ha permitido regresar a una convocatoria de la selección italiana. El extremo derecho del Cangas ha sido llamado por el técnico del combinado de su país natal, Jürgen Prantner, para participar en una semana de preparación en la que los transalpinos estarán concentrados en Berlín y disputarán el próximo sábado un encuentro en Pau ante la selección de Francia.

D’Antino es el máximo realizador del cuadro cangués con 30 goles a pesar de que no estuvo especialmente brillante ante el Logroño. Su capacidad de lanzamiento y su rápida salida al contragolpe le han abierto las puertas a poder compartir vestuario con hombres como el portero Ebner (Leipzig), los primeras líneas Simone y Marco Mengon (Stuttgart y Potsdam, respectivamente) o el pivote Parisini (Limoges). El preparador de los italianos también ha incluido en la lista al portero del Granollers Pau Panitti.