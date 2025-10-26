El Rápido Bahía viaja a Cotobade y el Cruceiro se mide al Cesantes

Rápido Bahía y Cruceiro afrontan respectivas salidas para tratar de mantenerse en los puestos de privilegio de la Tercera Futgal. El conjunto de Aldán visita (12 horas, campo de As Extremas) al Cotobade en un duelo en el que quiere recuperarse de la derrota del pasado fin de semana, primera de esta temporada. Víctor González ha convocado a Berto, Diego, Óscar, Júnior, Vizo, Xabi, Brais, Víctor, Pibe, Hugo Leites, Iago, Gonzalo, Xián, Ízan, Martín y Eloi. Son baja Colinas, Dani, Cancelas y Hugo.

El Cruceiro visita al Cesantes (17 horas, A Gándara) en un partido al que llega después de cuatro triunfos seguidos. Los de Javi Tenorio afrontan el choque con Dani, Rulo, Hugo, Michael, Raúl, Vidal, Breixo, Pablo, Saúl, Íker, Rúa, Dunny, Diego, José, Antón y Aarón. Son baja por lesión Arón, Víctor, Lucho, Tomás y Borja.