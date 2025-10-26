La juventud del Luceros, a frenar al líder Novás

Una insultante juventud e ilusión a raudales serán dos de las principales armas de las que echará mano el Automanía Luceros para tratar de buscar la sorpresa en el partido que este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los andaluces Carlos y Alberto Vera Ávila) afronta ante el líder de la categoría, el Valinox Novás.

El conjunto cangués, que está protagonizando un excelente inicio de temporada, tendrá enfrente a uno de los dos huesos más duros de la categoría, junto al Lanzarote, al que ya se midió hace semanas. Los rosaleiros llegan invictos a Cangas tras haber sumado 12 puntos de 12 posibles y de contar sus enfrentamientos por goleadas.

Sin nada que perder y enarbolando la bandera de la competitividad, el filial cangués se plantará en este choque con una convocatoria en la que estarán los porteros Mateo y Antón; y los jugadores de campo Xurxo, Martín, Doder, Iago, Giráldez, Xandre, Menduiña, Eloy, Moro, Rahim, Josemi, Christian, Señoráns, Salva y Uxío. Adrián Méndez deberá realizar un descarte que se una a las bajas que tiene, que son las de los lesionados Magdaleno y Denís, de Javi y Juan Rodríguez, con el primer equipo, y de William, en el Mundial.