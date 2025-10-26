El Domaio busca en Gondomar su segunda victoria de la temporada

El Domaio buscará su segunda victoria de la temporada en el encuentro que esta tarde (17 horas, campo de As Gaiandas) afronta ante el Gondomar. El conjunto moañés viene de caer en casa ante el Racing Castrelos por 2-3 en la que ha sido su quinto partido consecutivo sin ganar. Aunque aún se encuentra fuera de los puestos de descenso, los de Miguel del Ojo necesitan vencer para alejarse del peligro y enderezar un rumbo un tanto desequilibrado en lo que va de temporada.

El preparador ha convocado para este choque a Róber, Darío, Gabri, Pedro, Peru, Rulo, Aldao, Antón, Asier, Hamza, Diego, Lucas, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Dani y Hugo. Se quedan fuera de la lista Spunky, Manu y Chanty.