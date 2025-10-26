TEnis
El Cluteca amplía al viernes el plazo de inscripción para la Liga
REDACCIÓN
Cangas
El Club de Tenis de Cangas (Cluteca) ha ampliado al próximo viernes el plazo de inscripción para la trigesimotercera edición de la Liga de tenis do Morrazo. La organización anima tanto a jugadoers de anteriores años como a debutantes a que se anoten a través de los canales habituales del club, como el correo electrónico cluteca@gmail.com.
Por otra parte, el Cluteca ha alcanzado un acuerdo de patrocinio para la próxima temporada con Taberna Manolo Mañanita, que le permitirá reforzar las actividades que desarrolla la entidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas