Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEnis

El Cluteca amplía al viernes el plazo de inscripción para la Liga

REDACCIÓN

Cangas

El Club de Tenis de Cangas (Cluteca) ha ampliado al próximo viernes el plazo de inscripción para la trigesimotercera edición de la Liga de tenis do Morrazo. La organización anima tanto a jugadoers de anteriores años como a debutantes a que se anoten a través de los canales habituales del club, como el correo electrónico cluteca@gmail.com.

Por otra parte, el Cluteca ha alcanzado un acuerdo de patrocinio para la próxima temporada con Taberna Manolo Mañanita, que le permitirá reforzar las actividades que desarrolla la entidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents