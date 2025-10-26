El Cangas quiere confirmar sensaciones

El Frigoríficos del Morrazo se mide esta tarde (17.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los catalanes Marín Lorente y Sánchez Bordetas) al Logroño en busca de un triunfo que le permita extender las buenas sensaciones transmitidas en su último duelo ante el Torrelavega, y dar un salto en la tabla para ubicarse en posiciones intermedias. Esa es al menos la intención de la escuadra que dirige Quique Domínguez, que fue capaz de levantarse de inmediato del varapalo sufrido ante el Guadalajara derrotando al líder en su cancha, pero que sabe que hoy deberá ofrecer un nivel similar o incluso superior para doblegar a un cuadro riojano que llega en racha.

El técnico pontevedrés seguirá insistiendo en la idea de juego que ha tratado de implantar desde su llegada a O Gatañal. Es decir, una defensa solidaria y muy proactiva, en busca de forzar el error del rival para recuperar balones; una clara apuesta por las transiciones en todas sus versiones posibles, desde el contragolpe directo al saque rápido de centro, pasando por la segunda oleada; y un ataque donde la rápida circulación de balón es la clave para poder repartir responsabilidades en el apartado goleador.

Paso al frente de Quintas y Pablo Castro

Los matices llegarán ahora para adaptarse a las fortalezas del rival, pero también a las circunstancias propias. La más grave de ellas es la grave lesión en el hombro derecho de Javi García, que le obligará a pasar este lunes por el quirófano, y que lo apartará varios meses de las pistas. Esto supondrá que Quintas y Pablo Castro –con un perfil más defensivo que su compañero– deban multiplicarse y dar un paso de adelante en el juego de ataque. Y que el joven Juan Rodríguez reciba la alternativa para ir fogueándose en la máxima categoría del balonmano español.

El canterano, plenamente integrado en la dinámica del primer equipo, volverá a estar en una convocatoria que es la misma de hace siete días, es decir, con los porteros Panjan y Javi Fernández; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Gayo, Rivero, Ludman, Valderhaug y Pereiro; los extremos Arnau Fernández, Arón, Gallardo y D’Antino; y los pivotes Juan Rodríguez, Quintas y Pablo Castro.

El camino para el Cangas está marcado y pasa no solo por saber explotar sus momentos de acierto sino también, e incluso de modo más importante, amortiguar los malos momentos que atravesará a lo largo del partido. Apretar los dientes en ese momento y aferrarse al marcador será determinante para mantener sus opciones hasta el final. Así lo hizo ante el Torrelavega con notable éxito, y así deberá ser ante un Logroño de indiscutible potencial a pesar de la renovación de plantilla que ha afrontado en esta campaña.

Renovación en los visitantes

Las salidas de elementos tan importantes como Uríos, Xavi Túa, Alves, El Korchi o los ahora cangueses Javi García y Rivero han sido compensadas con los fichajes de los hermanos Miguel y Álvaro Martínez (Valladolid), Popovic (Ademar), Pestic (Vranje) y del joven Galán (Uharte), además de los viejos conocidos de Quique Domínguez Marcos Cancio y Aitor García. De momento, el rendimiento riojano va in crescendo. Tras caer en Torrelavega y Cuenca, los de Miguel Ángel Velasco encadenan tres triunfos seguidos ante Alicante, Valladolid y Villa de Aranda. Su portería, con Ledo y Cancio, está a muy buen nivel. Cuentan con un notable director de juego como Preciado, el lanzamiento exterior del húngaro Pergel y el juego en los seis metros de uno de los mejores pivotes ofensivos del campeonato, Álvaro Martínez, en un equipo corto pero bastante equilibrado.

El duelo de hoy servirá, además, para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. El club se ha aliado en esta campaña con Adicam y el equipo cangués disputará el choque de rosa y se pide al público que acuda vestido de ese color.