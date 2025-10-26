Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético espanta los fantasmas
Los de Montes derrotan al Xiria en un duelo controlado de principio a fin
El Bueu Atlético espantó de golpe todos los fantasmas que lo han perseguido en el inicio de temporada y se impuso por 36-29 al Calvo Xiria en un choque que dominó de principio a fin. Los locales se pusieron 9-5, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto en el minuto 13.
Con Julio parando bajo palos, una buena defensa y rapidez ofensiva los buenenses llegaron 19-12 al descanso y controlaron el encuentro para disfrutar de un final plácido.
FICHA TÉCNICA:
36-29
Bueu Atlético - Calvo Xiria
BUEU ATLÉTICO: Julio y Hugo; Gándara (8), Lluque (2), Roque (3), Diego (1), Brais (1), Pedro (5), José López (7), Camiña (1), Cadilla, Rubén (4), Seijas (2), Marcos, Adri y Asier (2).
CALVO XIRIA: Antonio; Puñal (3), Castiñeiras, Pichel (9), Negreira (1), Pablo (5), Hugo, Samu, Julián (1), Periscal (6), Bouzas (1), Mario, Darío, Carlos (19, Diego y Senén (2).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-2; 6-4; 10-5; 11-7; 15-8; 19-12 (descanso); 20-14; 22-17; 25-20; 27-23; 31-26; y 36-29.
- Davila 23/10/2025
