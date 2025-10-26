El Bueu Atlético espanta los fantasmas

El Bueu Atlético espantó de golpe todos los fantasmas que lo han perseguido en el inicio de temporada y se impuso por 36-29 al Calvo Xiria en un choque que dominó de principio a fin. Los locales se pusieron 9-5, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto en el minuto 13.

Con Julio parando bajo palos, una buena defensa y rapidez ofensiva los buenenses llegaron 19-12 al descanso y controlaron el encuentro para disfrutar de un final plácido.

FICHA TÉCNICA: