Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El Bueu Atlético espanta los fantasmas

Los de Montes derrotan al Xiria en un duelo controlado de principio a fin

Una acción defensiva del Bueu en el partido de ayer.

Una acción defensiva del Bueu en el partido de ayer. / Santos Álvarez

César Collarte

Bueu

El Bueu Atlético espantó de golpe todos los fantasmas que lo han perseguido en el inicio de temporada y se impuso por 36-29 al Calvo Xiria en un choque que dominó de principio a fin. Los locales se pusieron 9-5, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto en el minuto 13.

Con Julio parando bajo palos, una buena defensa y rapidez ofensiva los buenenses llegaron 19-12 al descanso y controlaron el encuentro para disfrutar de un final plácido.

FICHA TÉCNICA:

36-29

Bueu Atlético - Calvo Xiria

BUEU ATLÉTICO: Julio y Hugo; Gándara (8), Lluque (2), Roque (3), Diego (1), Brais (1), Pedro (5), José López (7), Camiña (1), Cadilla, Rubén (4), Seijas (2), Marcos, Adri y Asier (2).

CALVO XIRIA: Antonio; Puñal (3), Castiñeiras, Pichel (9), Negreira (1), Pablo (5), Hugo, Samu, Julián (1), Periscal (6), Bouzas (1), Mario, Darío, Carlos (19, Diego y Senén (2).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-2; 6-4; 10-5; 11-7; 15-8; 19-12 (descanso); 20-14; 22-17; 25-20; 27-23; 31-26; y 36-29.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents