El Beluso, a sorprender al Pontevedra B

La Cultural Deportiva Beluso buscará la campanada en el encuentro que esta tarde (16 horas, campo municipal Manolo Barreiro) afronta ante el Pontevedra B en una jornada en la que el Club Deportivo Moaña rendirá visita (19.15 horas, Monte da Mina) al Valladares.

La escuadra buenense persigue la regularidad que le permita abandonar las posiciones de peligro y afianzarse en zonas más tranquilas de la clasificación en la Preferente Sur. El empate de la pasada semana ante el Tyde no alivia en demasía una situación atípica para un equipo que la pasada campaña luchó hasta el último segundo –penaltis incluidos– por el ascenso a la Tercera RFEF.

Lo cierto es que los de Juan Carlos Amoedo no han sido capaces hasta la fecha de ofrecer su mejor versión, y hoy tendrán una verdadera piedra de toque ante un filial pontevedrés que, si bien a domicilio ha tenido un rendimiento más flojo, en casa se ha mostrado intratable, derrotando a Moaña (2-0), Umia (2-1) y Alertanavia (6-1). Serán los de O Morrazo los que intenten ahora romper esta trayectoria y adjudicarse unos puntos que, además del valor clasificatoria, tendrían un innegable valor moral.

Amoedo cuenta con la baja obligada de David Parada, expulsado en la pasada jornada, que se queda fuera de la lista junto a Moledo, Pedro y Millán. Los convocados son los porteros Íker y Xián; los defensas Vivi, Freire, Chris, Lope y Ortube; los centrocampistas Santi, Bruno, Xoel, Iván, Barre, Jardí y Álex Fernández; y los atacantes Abraham, Raúl, Pasto y Arroyo.

El Club Deportivo Moaña, por su parte, rendirá visita al Valladares con el deseo de regresar a la senda de la victoria después de tres jornadas en las que sola ha sumado un punto, el del pasado fin de semana en su feudo ante el Lemos.

Enfrente estará un cuadro vigués que suma 9 puntos, uno menos que los moañeses, y que también llega en una mala racha después de haber encadenado tres derrotas de forma consecutiva.