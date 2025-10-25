Un Logroño en estado de gracia

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, alertó ayer del «gran estado de forma» en el que llegará el Logroño de cara al duelo de mañana en el pabellón de O Gatañal. «Llegan realmente en forma, después de muy buenos resultados», lo que ha obligado a su equipo a «afrontar una semana de prepararnos mucho y bien, y de reforzar mucho aquellas cosas en las que sabemos que somos buenos y que el rival intentará minimizar», señala.

Los riojanos se medirán al Cangas después de haber cosechado tres victorias consecutivas ante EON Alicante, Atlético Valladolid y Villa de Aranda, la última de ellas después de haber anotado la friolera de 42 goles (42-30), un hecho que no pasa desapercibido al técnico pontevedrés. «Esto quiere decir que juegan a mucha velocidad, que tienen algunos jugadores en muy buena forma», dice, antes de añadir que «con un ritmo alto, de muchas posesiones y de transiciones continuas están cómodos». Con un Cangas que tampoco hace ascos a estos aspectos, el duelo apunta, a priori, a una auténtica batalla a la carrera, salvo que alguno de ellos decida variar sus principios y apostar por un balonmano más pausado.

Señala asimismo Domínguez la presencia en los riojanos de dos jugadores que tuvo a sus órdenes durante varios años en el Anaitasuna. Son el pivote Aitor García y el portero Marcos Cancio. «Los conozco y los aprecio mucho, y sé que tendrán una motivación especial», advierte. Idéntica a la que podrán tener otros dos jugadores a los que también hizo referencia, como el meta Xoán Ledo y Álvaro Preciado, en su caso por regresar a su Galicia natal para jugar ante familiares y amigos.

"Cada batalla y cada partido son una historia nueva"

El Cangas llegará, por su parte, con la moral reforzada por la victoria de prestigio que obtuvo el sábado ante el Bathco Torrelavega, descabalgándolo del coliderato. Pero Domínguez asume que «aquí cada batalla y cada partido son una historia nueva». Que lo digan a su equipo, capaz de remontar el vuelo de forma brillante después del cataclismo sufrido ante el Guadalajara.

Respecto a la iniciativa del Cangas de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama con Adicam, disputando el encuentro de rosa, Domínguez manifestó su «apoyo. Es algo justo, necesario y nosotros, en la medida de lo posible, ponemos nuestro granito de arena». Esas camisetas con las que se jugará el choque serán subastadas en un acto en el auditorio el día 30.

Un fructífero trasvase en los últimos años

Cangas y Logroño han tenido jugadores en común a lo largo de su historia en la Liga Asobal, pero no ha sido hasta los últimos años que se ha abierto una vía de trasvase entre ellos, fructífera para los intereses del cuadro de O Morrazo. Así, hay que remontarse a otras décadas para que suenen los nombres de Marc Amargant, Armand Torrego, Paco López, García Vega, Oneto o Marne, además de uno más contemporáneo como Del Arco.La historia más reciente entre ambos nació en 2022, cuando el Frigoríficos se hizo con los servicios del extremo Mario Dorado. El andaluz completó dos buenos años en O Gatañal antes de dar el salto al balonmano francés. Ahora está en Puente Genil. Un año más tarde se fichó a Jorge Pérez, de extraordinario rendimiento en Cangas hasta su lesión y posterior salida, también a Francia. Y este año han sido dos las llegadas desde tierras riojanas, con Rivero y el ahora lesionado Javi García.

D’Antino, MVP y en el siete ideal de la pasada jornada

Los 10 goles de 11 lanzamientos anotados por Nicolo D’Antino en la victoria del Frigoríficos ante el Torrelavega han permitido al extremo entrar en el siete ideal de la pasada jornada y llevarse, a mayores, el galardón de MVP. Además, el 6-9 anotado por él en contragolpe le da también el sello de «Gol más rápido de la jornada». Tres en uno para el itaiano.D’Antino comparte equipo con el portero Saeid (Ademar León), los laterales Marcos Fis (Granollers) y N’Guessan (Barcelona), el central Gorka Nieto (Bidasoa), el extremo Dani Pérez (Bada Huesca) y el pivote Álvaro Martínez (Logroño).

El jugador del Cangas ya ha anotado un total de 28 dianas, lo que le permite liderar el ranking anotador del cuadro cangués. Es la segunda ocasión en la que un integrante de la plantilla de Quique Domínguez está en el mejor equipo del fin de semana. Anteriormente lo fue Santi López en la jornada tercera.