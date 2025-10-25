El In Mare logra dos medallas en el Autonómico

El Club In Mare de Gimnasia Rítmica sumó dos medallas con su grupo de Cangas en el Campeonato Gallego de la especialidad, disputado el pasado fin de semana en el pabellón dos Remedios, en Ourense. Así, el equipo infantil consiguió el título autonómico en la modalidad de cuerda, dentro de la categoría de escuelas, un éxito al que se sumó el obtenido a título individual por la benjamín Cloe Santos, que fue bronce en manos libres.

El club, nacido en Marín, se implantó hace tres años en Cangas con sus escuelas, pero poco a poco ha ido ganando peso hasta alcanzar ahora las 40 niñas dentro de la estructura de la entidad, cifra a la que se suman otras 30-40 niñas de las escuelas.

Cloe Santos fue tercera en la categoría benjamín. / FDV

Si bien en sus primeros pasos no competía en el ámbito federado, comenzó a hacerlo el año pasado y este año, señala una de sus entrenadoras, Andrea Villanueva, «clasificamos a todas las niñas para competir en el Gallego».

El In Mare desarrolla su actividad en las instalaciones del CEIP Castrillón Coiro, con niñas de entre 7 y 16 años.