El Bueu Atlético quiere redimirse ante el Xiria

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón municipal Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Alonso González y González Fernández) al Calvo Xiria en busca de un triunfo que le permita redimirse de su mal arranque de temporada y a la vez sea un punto de inflexión en su rendimiento. La escuadra que dirige Luis Montes ha marcado en rojo este choque después de haber encadenado cuatro derrotas de forma consecutiva, que lo han enviado a la decimotercera posición de la tabla clasificatoria de la Primera Nacional. Ganar, y en casa, es prioritario para invertir la tendencia y reforzarse mentalmente.

La entrada de Martín Cadilla es la principal novedad en la convocatoria del entrenador vigués. El joven jugador se une, de este modo, a una lista en la que se encuentran los porteros Hugo y Julio; los extremos Diego Pérez, José López, Adrián y Pedro; los pivotes Oterino y Rubén; y los primeras líneas Samu Seijas, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Camiña y Asier.