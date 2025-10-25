El Alondras se rearma ante el líder

Con la plantilla prácticamente al completo y con la única ausencia obligada del lesionado Guille. Así afrontará el Alondras el encuentro que esta tarde (17 horas, campo de O Morrazo) lo mide al Compostela, intratable líder de la categoría que únicamente ha cedido dos empates hasta la fecha. El conjunto cangués recuperará efectivos en la línea ofensiva después de que tanto Yelco Alfaya como Javi Pereira hayan superado sus respectivos problemas físicos, y de que Manufre haya vuelto tras unos días fuera por asuntos personales. Rafa Villaverde multiplicará, pues, sus opciones en el frente de ataque.

«Yelco y Javi han trabajado bien estos días y están listos», señala el preparador moañés, que se muestra también satisfecho por el nivel ofrecido por el resto de los suyos durante los entrenamientos de la semana, después del varapalo que supuso la contundente derrota frente al Estradense por 4-0. «Hemos trabajado muy bien y eso me deja muy tranquilo para afrontar el partido», señala. Así, la lista de convocados estará integrada por los porteros Brais y Pedro; los defensas Diego, Víctor, Abel, Kopa, Aitor y Guime; los centrocampistas Adrián Cruz, Adri Hernández, Ube, Rocha, Lucas y Javi Pereira; y los atacantes Yelco, Manufre, Luismi, Martín Rafael e Íker.

Villaverde apuesta por recuperar la solidez perdida en estos últimos partidos, en los que el Alondras ha encajado la friolera de 11 goles, cuando en los tres primeros había dejado su portería a cero. «Tenemos que asentarnos un poco, cometer pocos errores y pérdidas, porque el Compostela es un equipo al que le gusta transitar. Son muy verticales y ese es uno de sus principales peligros», manifiesta el técnico moañés, que insiste, además, en la importancia de «coger buenas sensaciones, un buen feeling».

"Se les puede meter mano"

Y es que, más allá del liderato de los santiagueses y de sus 17 puntos, el preparador de los de O Morrazo asegura que «se les puede meter mano. Al Lugo B le iban ganando 3-0 y acabaron ganando 3-2 y sufriendo, en sus últimas dos salidas empataron con Céltiga y Gran Peña. Son un gran equipo pero tampoco están paseándose por la categoría». A ello se une que en Cangas le faltarán dos hombres importantes como el central Crespo y el delantero Guisande. Eso sí, recuperan a Valín y en ataque disponen de un abanico infinito de posibilidades con los Parapar, Maceira, Charly o Porrúa, entre otros.

Villaverde centra las claves del partido en los suyos, en recobrar la seriedad de los primeros encuentros de liga, en recuperar la confianza y en minimizar los errores no forzados que tan caros están pagando en las últimas semanas. Será a partir de esa base cuando el Alondras tenga la posibilidad de crecer y de plantar cara a uno de los máximos favoritos al ascenso a Segunda RFEF.