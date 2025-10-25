Fútbol Sala | 3ª Div.
El ADFS Bueu recibe al Ribeira para romper su mala racha
REDACCIÓN
Bueu
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu recibe esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) al Ribeira con el objetivo de sumar una victoria que le permita romper con su mala racha de resultados. Los buenenses vienen de caer por 5-0 en su visita al Sala Ourense 2014, en la que fue su tercera jornada consecutiva sin ganar, lo que los ha enviado a la decimosegunda plaza de la tabla.
El conjunto que entrena Ricardo Sanjorge suma 7 puntos, solo uno menos que su rival, que es octavo. Ganar supondría superarlo y situarse en la zona templada de la categoría.
