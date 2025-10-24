Sara Soage, una canguesa en el Mundial de Walking Football

El fútbol a pie sigue traspasando fronteras. Casi seis años después de la implantación en O Morrazo de esta modalidad que combina deporte y salud, Cangas se sitúa ahora en el escaparate internacional gracias a una de sus integrantes, Sara Soage, que se encuentra en la localidad alicantina de Torrevieja disputando con la selección española el Mundial de Walking Football.

La convocatoria de Soage se gestó el pasado mes de febrero, cuando uno de los responsables de los combinados nacionales, Mark Coleman, pasó un fin de semana en Cangas conociendo de primera mano el Fútbol a Pie. «Jugó algún partido con nosotros y nos preguntó si podría contar con algún jugador para la selección», explica José María Rial, impulsor de esta modalidad deportiva en el ámbito gallego. Meses después la elegida ha sido Sara Soage, que forma parte de la selección femenino +40.

Sara Soage con sus compañeras de la selección española +40 de Walking Football. / FDV

Rial aclara que aunque la base es similar, el Walking Football –nacido en Inglaterra– es sensiblemente distinto al Fútbol a Pie. «Ellos lo tienen más orientado a la competición y nuestra versión gallega es más de deporte y salud, sin ese estrés competitivo, además de tener un espíritu intergeneracional, en el que juegan incluso abuelos con sus nietos», explica.

Del carácter británico del Walking Football habla el hecho de que la mayoría de jugadores de España son, paradójicamente, británicos (con doble nacionalidad o residentes en España, eso sí). Soage aporta uno de los escasos apellidos españoles en su equipo junto a Raquel Delgado. Junto a ellas participan Mihaela Vasilica, Lynn Hall, Sam Kite, Faye Fretwell o Nicki Bracey, entre otras. La marcha del conjunto español está siendo notable, con triunfos ante Japón (2-1), Australia (1-0) y Gales (3-0), y derrota ante las favoritas de Inglaterra (0-4). En su grupo compiten también Chequia y Francia, en un torneo al que han acudido otras selecciones como las de Chipre, Nigeria, Singapur, Ruanda, Portugal, Canadá, Italia, Irlanda del Norte, Marruecos o Hong Kong, entre otras.