Valderhaug: «Ganar en Torrelavega nos da confianza para este domingo»

Asumiendo la dificultad de la empresa pero con la ilusión y la confianza por todo lo alto. Así asume el Frigoríficos del Morrazo el duelo de este domingo ante el Logroño La Rioja. «Es un choque complicado ante un buen equipo, pero tenemos confianza porque venimos de ganar en Torrelavega en un buen partido», señala David Valderhaug, que asegura encontrarse cada vez más adaptado al Cangas y al balonmano español. «La gente es muy abierta y todos tienen mucha paciencia. Es muy fácil jugar con ellos, pero hace falta algo de tiempo para adaptarse y acostumbrarse a los sistemas», afirma.

Nicolo D’Antino, que se coronó con diez dianas de once lanzamientos en el encuentro de la pasada jornada en tierras cántabras, asegura que para plantar cara al conjunto riojano «habrá que estar muy concentrados, porque es un gran equipo que está jugando muy bien. Tenemos que hacer un partido superserio, mejor incluso que el que hicimos ante el Bathco Torrelavega». El extremo italiano reconoce que tras la derrota en casa frente al sanicentro Guadalajara «había ganas de revancha. Salimos con todo a ver qué pasaba y conscientes de que teníamos que llegar con opciones a la recta final».

El húngaro Ludman, por su parte, se mueve en la misma línea argumental que sus compañeros, si bien en su caso aporta un toque más personal, destacando el hecho de que Miguel Ángel Velasco, técnico de los riojanos, es asimismo el segundo preparador de la selección de Hungría. Pero en el Logroño juega también Andrej Pergel, «que es mi amigo, además de un gran jugador, y viene de anotar ocho goles sin fallo en el último partido». De cara al choque, acepta que «será difícil, pero es en casa y tenemos que lucharlo y defender muy fuerte».

Quien no estará el domingo vestido de corto será Javi García, que ya tiene fecha para su intervención quirúrgica. Será el lunes cuando el pivote leonés pase por quirófano para solucionar su grave lesión en el hombro derecho. Será en la operación cuando se conozca exactamente la afectación de los diferentes músculos y se pueda establecer un tiempo aproximado de recuperación. García se mostró «deseoso» de comenzar cuanto antes el proceso, a la vez que lamentó no estar en pista ante sus antiguos compañeros.