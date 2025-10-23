Teresa Portela acusa al presidente de la Federación Española de mentir y desprestigiarla

La palista siete veces olímpica Teresa Portela ha acusado al presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, de mentir y de someterla a “continuos desprestigios”. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram y en respuesta a una entrevista al dirigente federativo en los Desayunos Deportivos de Europa Press, en la que aseguraba que a la canguesa se le habían dado “todas las oportunidades posibles” para que pudiese concentrarse con el equipo nacional y que demandaba “unas condiciones especiales para ella”. “Mentira!!! Ninguna opción!!! O me marchaba a Sevilla para poder competir o nada!!!”, escribió en sus redes sociales la piragüista de Aldán.

Portela asegura que se le está pasando factura por haber hecho pública en su momento la situación que atravesaba el equipo nacional femenino, después de haber pasado seis meses sin contar con un entrenador. “Se me está sometiendo a continuos desprestigios y mentiras por parte del presidente”, acusa. En esta misma línea manifiesta que Hernanz “no me representa como deportista” y aclara que en el vídeo que emitió en su día “no pedía ninguna condición especial para mí” sino que únicamente reclamaba “que se permitiese competir en barcos de equipo a todo el mundo, como siempre se hizo”.

La canguesa defiende que la justicia en el mundo del deporte no pasa sino por “barcos al agua y el mejor que represente a España (como siempre se hizo)” y que en el panorama actual la realidad es que “solo pueden asistir a esa competición los dos barcos que estén en el equipo nacional concentrados en Sevilla”.

Portela reconoce los “excelentes resultados” obtenidos por el equipo femenino en el Mundial del pasado mes de agosto, en el que logró el oro en K-4, pero matiza que eso ha sido posible “gracias a su trabajo. Que el presidente no se atribuya méritos que no le corresponden, porque todas esas chicas estuvieron hasta febrero sin entrenador”. Va más allá al manifestar que el opresidente de la Federación Española de Piragüismo “pasó olímpicamente del equipo femenino”, pero una vez llegan los resultados “me pego al árbol que da más sombra para salir en la foto”. Y asume, eso sí, que “es imposible que nadie se pronuncie visto que a quien habla le llegan las represalias”. Y sentencia manifestando que “el equipo nacional esté donde tenga que estar, Sevilla o Bilbao, pero que permitan competir al resto de mujeres que están en sus casas, en sus clubes”.