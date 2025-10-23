Un Frigoríficos de color de rosa

El Frigoríficos del Morrazo se viste de rosa. Lo hará por una buena causa, en el marco de una campaña de concienciación del cáncer de mama que desarrolla en colaboración con Adicam y que fue presentada ayer en un acto al que asistieron, entre otros, el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández; el directivo y promotor de la iniciativa, Pepe Camiña; y la presidenta del colectivo, Olga Sotelo, además de los jugadores David Valderhaug, Javi García, Marcel Ludman y Nicolo D’Antino. Será la primera iniciativa del plan social que el club cangués ha puesto en marcha y que tiene como objetivo dejar su huella a través de diferentes proyectos .

El partido de este domingo a las 17. 30 horas entre el Balonmán Cangas y el Logroño será uno de los principales focos de atracción de esta campaña, con la transformación de la marea azul de O Gatañal en una marea rosa. Los primeros en cambiar de piel serán los jugadores cangueses, que disputarán este duelo con una nueva equipación rosa que fue presentada ayer. Pero la idea del club no es otra que la de extender ese color por las gradas, para lo cual se hace un llamamiento a los aficionados a acudir a la cita ataviados con cualquier prenda de ese color.

De cara al partido se pondrán a la venta al precio de 12 euros unas camisetas conmemorativas que se pueden adquirir en la tienda del club previa reserva y cuyos beneficios irán destinados a Adicam. Esta asociación también tiene a la venta prendas del mismo color, pero, por encima de todo, lo que se pretende es llenar de rosa el polideportivo, independientemente de si se adquiere o no alguna de estas camisetas.

Subasta el día 30 en el auditorio de Cangas

Pero no se quedará ahí. El partido tendrá su continuidad el próximo jueves, día 30, en el auditorio de Cangas. Allí se celebrará una subasta solidaria de las camisetas con las que la plantilla del Frigoríficos jugará ante el Logroño. La asistencia es libre y de hecho se anima a socios y no socios, empresas y público en general a asistir. «Estar presentes allí también es colaborar, aunque no se puje», señalan desde el club.

Camiña recordó que esta es la tercera colaboración del Cangas con Adicam y que el arranque del plan social no podía ser con otro colectivo sino con el del cáncer de mama. La idea de cara al futuro, señala, es la de poder acometer iniciativas similares de carácter social cada mes. «Tenemos que medir los proyectos para que tengan impacto e ir creciendo», sentencia.

Olga Sotelo, presidenta de Adicam, mostró su «agradecimiento al Balonmán Cangas por este evento tan bonito y por su colaboración, porque nosotros dependemos de todos para desarrollar nuestra labor». Aseguró valorar «el trabajo que lleva organizar un acto de este tipo, porque sabemos lo que conlleva» y sentenció manifestando que «para nosotras esta iniciativa es un orgullo y una felicidad».

Por su parte, Óscar Fernández hizo un paralelismo entre el Cangas y Adicam por lo que representan en cuanto a implicación popular y señaló que «con nuestro trabajo alegramos la vida de la gente, a veces más, a veces menos, pero ellas salvan vidas». Recordó que el domingo «se juega más que un partido» y sentenció echando mano de uno de los lemas del Frigoríficos del Morrazo para extenderlo a Adicam: «En Cangas ninguén se rende y vosotras también sois un ejemplo de ello».