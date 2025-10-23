El Bueu Atlético pasa por el diván

El factor mental es la principal clave a la que apunta el entrenador del Bueu Atlético, Luis Montes, para explicar el irregular comienzo de temporada de su equipo, decimotercero en la clasificación de la Primera Nacional con solo tres puntos en el casillero y uno sobre el descenso. La escuadra buenense encadena cuatro derrotas consecutivas y en poco se parece a la que sorprendió el año pasado llegando a pugnar por los puestos que daban derecho a jugar la promoción de ascenso a la División de Honor Plata.

«Todo lo que iba bien el año pasado va mal en este», resume el preparador vigués, que ejemplifica la situación que están viviendo los suyos en el último partido ante el Granitos Ibéricos. «Perdimos en una pista complicada, y detalles que caían de tu lado antes ahora lo hacen del lado del rival», explica. La fotografía más clara de lo que dice fue la de los siete metros. «Fallamos siete lanzamientos de penalti y jugamos muy mal los balones clave. En la primera parte tuvimos cinco opciones para empatar y fallamos todas. Y en la segunda también erramos las que teníamos para engancharnos al marcador», manifiesta. Los errores en los siete metros son aún más incomprensibles si se tiene en cuenta la calidad de los lanzadores: «José, que era nuestro especialista, falló dos; Diego, que era el especialista en el Novás en Plata, otros dos», recuerda Montes. A ellos se unieron otros habituales en esta suerte como Roque o Gándara.

Descenso de acierto en la portería

«Tengo claro que es una cuestión mental, porque esos errores los cometen jugadores experimentados que no suelen tenerlos. Esas acciones son más psicológicas que balonmanísticas», resume el entrenador del cuadro buenense. Y es que en su análisis de las cifras, Montes no encuentra grandes variaciones en la mayoría de apartados. «El porcentaje de acierto está siendo más o menos el mismo que el del año pasado, nos pasa igual con las pérdidas, y andamos por las 65-70 posesiones por partido, que es un ritmo que nos favorece», explica. El apartado en el que sí se nota un descenso es el de la portería. «Ahí estábamos por encima del 30 por ciento y hemos bajado hasta el 24», dice. La pérdida de un referente como Dani Fernández no se ha visto compensada con ningún fichaje, y la responsabilidad ha caído en jugadores muy jóvenes como Julio (22 años), Hugo (20) y Raúl (22).

Lo cierto es que el inicio de Liga de los buenenses fue bueno, con victoria ante el Gáldar y un gran partido en Lalín solo empañado por los últimos dos minutos, en los que un parcial de 0-4 provocó el empate. «Eso nos generó muchas dudas. El día del Novás estamos enganchados 40 minutos y a partir de ahí llegó la dinámica negativa», asegura Luis Montes.

El técnico no entra a valorar la delicada situación clasificatoria, «porque es anecdótica como mínimo hasta que pase un tercio de Liga. Lo era el año pasado cuando íbamos segundos y también lo es ahora». También hay que tener en cuenta el peliagudo calendario que han tenido los de O Morrazo, con rivales de la zona alta como Novás, Ingenio, Granitos Ibéricos o incluso Gáldar. «El único partido que no debimos perder fue el de Culleredo, y no por menospreciarlos a ellos, sino porque era en nuestra casa. Si es allí vale, porque es un equipo que está creciendo mucho. Ese duelo nos hizo daño a nivel mental», reconoce.

Ahora el Bueu Atlético afronta dos duelos clave frente a Xiria y Porriño antes de sendas nuevas visitas al dentista encarnadas en los partidos ante Teucro y Lanzarote. «El Xiria es otro equipo que en su casa es muy difícil, pero que aquí tenemos que ganar. Hay que hacerlo como sea, pero sin ansiedad para salir de este bloqueo mental», sentencia.