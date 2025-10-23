Adrián Méndez: «Hay que aprender de esos momentos finales»

Con un sabor agridulce pero orgulloso del trabajo desarrollado por los suyos. Así se muestra el entrenador del Automanía Luceros, Adrián Méndez, a la hora de valorar la derrota ante el Gáldar, gestada en un lanzamiento de golpe franco en el último segundo de un partido en el que los cangueses volvieron a mostrar su mejor cara. «No fue justo pero es algo que también nos sirve para aprender a manejarnos en los momentos finales», afirma. En esa gestión apunta que quizás la defensa de esa última acción no fue la mejor, aunque la fortuna también tuvo algo que ver. «Su tiro pasa por debajo del brazo de un defensor y entre las piernas del portero, más allá de que en dos segundos no da tiempo de que llegue el balón a meta en un golpe franco», afirma.

Y es que el Luceros volvió a ofrecer su carácter más competitivo a pesar de haber acudido en cuadro a las Canarias, con únicamente 12 jugadores tras la convocatoria del pivote Juan Rodríguez con el equipo de Asobal. «Estoy muy orgulloso del trabajo hecho. Xandre jugó 60 minutos en defensa y ataque; Eloy, Moro y Mendu venían de Autonómica y están compitiendo fenomenal en Primera Nacional; los juveniles cumplen...», señala.

El vaticinio del técnico pontevedrés al apuntar que tenía mejor equipo que el año pasado le está dando la razón en cuanto a la competitividad se refiere. «Es gente con mucha ambición y hambre de llegar arriba. En Ribadavia ven que se van cuatro con Asobal y salen a dar guerra, el otro día lo mismo con la baja de Juan», relata. Precisamente la ausencia del porriñés le hará replantearse esa posición, ya que a Xandre y a William (baja ahora tres semanas por disputar el Mundial Juvenil) deberán unirse el juvenil Jaime y Giráldez, este último compaginando su labor en primera línea con los seis metros.