Rafa Villaverde: «Hay que resetear y estar centrados»

Tres victorias en las tres primeras jornadas de Liga manteniendo la portería a cero y cuatro partidos seguidos sin ganar, encajando la friolera de once tantos, cuatro de ellos en la goleada del pasado fin de semana ante el Estradense. Esta es la inexplicable transformación que ha experimentado el Alondras en el arranque de temporada y que ha llevado a su entrenador, Rafa Villaverde, a asegurar que su equipo «necesita resetear y estar un poco más centrado».

El técnico moañés está convencido de que la mala racha que atraviesa su equipo –con un empate ante el Montañeros y derrotas frente a Arosa, Somozas y Estradense– responde más a una cuestión mental que puramente futbolística, más allá de que en estos dos últimos encuentros «no fuimos nosotros mismos», tal y como él mismo reconoce. «La cabeza es fundamental en estas situaciones, en las que antes nos salía todo y ahora todo sale al revés», añade.

"Son fases de la temporada que hay que superar"

Y es que del blindaje defensivo de las primeras jornadas se ha pasado a ser uno de los conjuntos más goleados de la categoría. «Son goles un tanto absurdos, como pasó con los del Montañeros y ahora con el Estradense, en acciones de mucha fragilidad defensiva», señala. En este último choque apunta que «el 1-0 llega de un córner absurdo que rematan solos. El 2-0 de otra pérdida absurda que les permite contragolpear con un solo pase. Y el tercero viene de una cesión de Brais a Ube que acaba en otra pérdida». En cambio, las opciones de anotar rojiblancas acabaron en nada. «Luismi tuvo una de cabeza clara con el 2-0 e incluso en la primera parte hubo dos acciones de Luismi y Martín Rafael que no fuimos capaces de anotar», manifiesta.

Con todo, Villaverde insiste en que «estos son fases de la temporada y hay que superarlas». Para conseguirlo la siguiente cita en el calendario será la de este sábado a las 17 horas en el campo de O Morrazo ante el intratable líder de la categoría, el Compostela. «Lo normal es que con su potencial te ganen, pero igual te quita presión jugar contra ellos. Intentaremos competir y volver a ser nosotros mismos, no como nos ha pasado en los dos últimos partidos», afirma el preparador moañés.

Jornada de Canguesidade ante el Compostela

Para este duelo será baja segura Guille, que sufre una rotura de fibras que le obligó a abandonar prematuramente el campo en el encuentro del pasado fin de semana. Podría ser la única baja en los alondristas, ya que Manufre ha regresado de viaje y tanto Yelco como Javi Pereira entran en el trabajo de grupo.

Para el duelo del sábado el Alondras realizará una de sus habituales promociones, la llamada Jornada de Canguesidade. Así, todos los socios del Balonmán Cangas tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a este encuentro previa presentación de su carné de abonado. Asimismo, durante el choque se sortearán entradas para acudir al partido del domingo entre el Frigoríficos del Morrazo y el Logroño.