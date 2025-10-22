El High Level bate récords con 33 podios este año

El High Level Gsport ha cerrado la temporada con un balance de 33 podios, entre los que se incluyen 10 victorias, para alcanzar su mejor marca en los años de vida que lleva en el pelotón de categoría Élite y Sub 23. El anterior mejor registro fue el de 2023, cuando los integrantes de la formación del AD Punta Fondón se subieron al cajón en 30 ocasiones.

Los éxitos de la temporada se abrieron en el pasado mes de febrero, con el triunfo de Pablo Ortega en la clasificación general de la Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia, la primera ronda por etapas del ejercicio. Pero ha sido en las últimas semanas en las que los moañeses han cosechado mejores resultados. De este modo, Joan Cadena consiguió dos de sus tres victorias del año, con sendas etapas en la Volta a Valencia y en la Vuelta a Salamanca, mientras que Miguel Moya se impuso en la etapa inicial de la Vuelta a Castilla La Mancha.

El resto de victorias llevaron la firma de Pablo Ortega, Pau Domenech, Joan Martí Bennassar y Gabriel Rodas, si bien desde el club se valora especialmente el trabajo colectivo para haber logrado ese récord. Los otros seis corredores que pisaron podio –como segundos o terceros– fueron Sergio Serrano, Héctor Neira, Alejandro Merenciano, Jacob White, Emilio Llopis y Bertie Bruce González. A ellos hay que sumar dos triunfos en la clasificación por equipos, permitiendo al AD Punta Fondón ser quinto en el ránking Élite y décimo en el Sub 23 de la Real Federación Española de Ciclismo.

Merenciano y Bennassar, campeones de España en pista

Además y en pista, Alejandro Merenciano fue campeón de España de Eliminación, y Joan Martí Bennassar, venció en la modalidad de Persecución Individual. Ahora se encuentra en Santiago de Chile, donde competirá en el Campeonato del Mundo con la selección española.

El buen balance de los moañeses se completa con el salto al ciclismo profesional dado por el ecuatoriano Mateo Ramírez, que desde el verano pasó a formar parte del UAE Team Emirates de Tadej Pogacar. Además, Pablo Ortega y Joan Martí Bennassar fueron convocados por la selección española para dos citas del calendario profesional como la Vuelta a Asturias y la Clásica Castilla y León, respectivamente.