El Frigoríficos aprende a mitigar sus errores

«Esto es deporte, balonmano, basado en el número de aciertos y errores, pero también en la condición humana, en que cada partido es diferente y que se trata de competir». Así trata de explicar Quique Domínguez el hecho de que en un lapso de una semana su equipo haya caído en casa ante el colista de la Liga Nexus Asobal, el Guadalajara, y vencido a domicilio al colíder de la misma, el Bathco Torrelavega. Y es que el Frigoríficos optó por levantarse anímicamente en uno de los, a priori, peores escenarios posibles, con una victoria de prestigio que lo rearma de cara a compromisos posteriores.

«Era un partido muy importante para la cabeza, porque la derrota frente al Guadalajara nos había afectado a todos, pero la digerimos bien, sobre todo desde lo que nosotros pensábamos que había ocurrido en ese encuentro», explica el preparador pontevedrés, que asume que una de las claves en tierras cántabras fue la gestión de los malos momentos de partido. «En el anterior choque hicimos muchas cosas muy bien y en algún momento acumulamos errores, igual que sucedió en este partido», señala. La diferencia, según su criterio, es que «en Torrelavega esos errores sucedieron muy lejos del final y la posibilidad de recuperarse es mayor». Lo importante, sentencia, «es que podamos aprender de todo lo que nos vaya pasando y extraer conclusiones».

El factor mental tuvo su peso, al mismo nivel que el puramente balonmanístico. «Sobre todo fuimos capaces de estar concentrados, de que los errores no nos afectasen más de lo necesario. La cabeza no se nos fue al marcador, seguimos con el mismo plan de partido. Ante el Guadalajara eso nos pesó, no nos salía nada y a ellos todo. Pasamos un momento díficil y terminamos resolviendo muy bien», manifiesta el pontevedrés. Ese momento complicado se centró en la parte final del primer tiempo y en el inicio del segundo, «con muchos errores evitables. Cuando cambiaron la defensa fallamos y se fueron tres arriba».

Manejo de minutos finales

El Cangas no solo fue capaz de reponerse a los tres goles de desventaja con los que se fue al descanso, sino de jugar con criterio los minutos finales para culminar la remontada y certificar su victoria. Al contrario de lo que había sucedido contra Ademar y Nava, la suerte sonrió en esta ocasión a los de O Morrazo. «Partidos y finales apretados va a haber muchos. Es imposible que todos caigan de tu lado, pero hay que evitar que lo hagan todos del lado del rival», reflexiona Domínguez, que añade que «acertamos más, mantuvimos el control y aprovechamos nuestras virtudes y el plan de partido». Tal fue así que el Frigoríficos se adjudicó un parcial de 1-4 en los últimos cuatro minutos y medio que, a la postre, le sirvió para sumar los dos puntos en juego. D’Antino, Manu Pérez y dos lanzamientos desde los siete metros de Arnau culminaron la remontada.

Domínguez valora especialmente el rendimiento de los suyos ante un equipo de la solidez del Torrelavega, que no había perdido partido desde el arranque liguero. «Sabemos que es un gran equipo, ya lo vimos la temporada pasada y lo que llevamos de esta. Tienen una manera de jugar muy reconocible, cuentan con jugadores de mucho nivel y tienen objetivos importantes en Liga para volver a Europa», afirma.

El Cangas trabaja ya ahora en la preparación de su duelo del domingo ante el Logroño La Rioja (17.30 horas, pabellón de O Gatañal). Los morracenses medirán fuerzas ante una escuadra que encadena tres triunfos de forma consecutiva y que viene de apalizar al Villa de Aranda (42-30).

Juan Rodríguez, de lleno en la dinámica del primer equipo

La grave lesión sufrida por Javi García, que lo dejará varios meses en el dique seco, ha abierto las puertas del primer equipo al porriñés Juan Rodríguez, que entrará de lleno en la dinámica de los de Quique Domínguez. Así lo ha confirmado el preparador pontevedrés, que incorporará de este modo al canterano como su tercer pivote junto a Pablo Castro y Juan Quintas. Rodríguez ya era uno de los jugadores del Automanía Luceros que participaba habitualmente en las sesiones de trabajo del Frigoríficos del Morrazo, y, de hecho, ya disputó tres encuentros en Asobal en lo que va de temporada –justo los que se perdió Javi García–, ante Fútbol Club Barcelona, Guadalajara y Torrelavega.

«La baja de Javi García es importantísima, sobre todo en ataque, donde nos aporta mucho, y nos obligará a otras combinaciones», afirma, antes de ahondar en que «debemos utilizar a otros perfiles más defensivos como los de Juan [Quintas] y Pablo [Castro] y que compaginen las dos tareas». Ahora, sentencia, «solo podemos lamentar la ausencia de Javi y desear su pronta vuelta a las canchas». Lo cierto es que el leonés había sido una de las grandes apuestas del Cangas este año, tras haber demostrado ser uno de los pivotes más dotados en el plano ofensivo de la categoría. Sin él, el Cangas pierde un activo importante en la generación de ocasiones en los seis metros.

Ahora será Rodríguez, de 20 años, el que disponga de una oportunidad de rascar minutos en la máxima categoría y de ir completando su formación de la mano de un Quique Domínguez que ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de recurrir a los jóvenes.