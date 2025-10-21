O Gatañal cambia este domingo la «marea azul» por la «marea rosa»

El Frigoríficos del Morrazo y la Liga Nexus Asobal se suman a los actos para visibilizar y luchar contra el cáncer de mama. Este domingo la habitual «marea azul» que inunda las gradas del pabellón cangués dejará paso a una «marea rosa», que es el color asociado a la lucha contra el cáncer de mama.

«Junto a Adicam queremos llenar el pabellón de esperanza, solidaridad y de fuerza. Y la mejor manera será teñirlo de rosa durante el partido», explican desde el club. Por eso animan a la afición a comprar camisetas rosas en Adicam, a traer las que tengan en casa o o cualquier otra prenda de este color. «Pero ayúdanos a crear una atmosfera única», piden desde el Balonmán Cangas para el encuentro del domingo, a las 17.30 horas, contra el Logroño.