Balonmano | Liga Asobal
O Gatañal cambia este domingo la «marea azul» por la «marea rosa»
REDACCIÓN
El Frigoríficos del Morrazo y la Liga Nexus Asobal se suman a los actos para visibilizar y luchar contra el cáncer de mama. Este domingo la habitual «marea azul» que inunda las gradas del pabellón cangués dejará paso a una «marea rosa», que es el color asociado a la lucha contra el cáncer de mama.
«Junto a Adicam queremos llenar el pabellón de esperanza, solidaridad y de fuerza. Y la mejor manera será teñirlo de rosa durante el partido», explican desde el club. Por eso animan a la afición a comprar camisetas rosas en Adicam, a traer las que tengan en casa o o cualquier otra prenda de este color. «Pero ayúdanos a crear una atmosfera única», piden desde el Balonmán Cangas para el encuentro del domingo, a las 17.30 horas, contra el Logroño.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa