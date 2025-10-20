Javi García tendrá que pasar por el quirófano y es baja indefinida

El pivote del Frigoríficos de Morrazo Javi García tendrá que pasar por el quirófano para operarse de una lesión en el hombro derecho. El club acaba de comunicar la baja indefinida del jugador leonés, cuyo tiempo de recuperación dependerá de la evolución tras la intervención quirúrgica. La noticia es un mazazo para el Cangas, que llega justo después de la inyección de moral tras la importante victoria del sábado ante el Torrelavega.

El club ya asumía desde hace unos días que la lesión Javi García es más grave de lo que se esperaba. Las pruebas médicas realizadas en el Hospital Ribera Povisa, con el que el Cangas tiene un convenio de colaboración médica, confirman que el pivote deberá operarse. De momento no hay fecha para esa cirugía ni una previsión de cuándo podría regresar a las pistas el jugador, unos plazos que dependerán de su evolución.

El pivote leonés se lastimó en el hombro derecho tras una caída durante el partido ante el Nava, en la segunda jornada de la Liga Asobal. García llegó a estar presente en el siguiente encuentro, en la primera victoria de la temporada ante el Huesca. Desde entonces permanece en el dique seco y no pudo estar ante el F.C.Barcelona, Guadalajara ni en el desplazamiento de este fin de semana ante el Torrelavega.

Javi García es uno de los fichajes más importantes realizados por el Frigoríficos del Morrazo para la temporada 2025/26, sobre todo porque es un auténtico especialista en la faceta ofensiva. Hasta ahora el técnico de los cangueses, Quique Domínguez, ha podido suplir su ausencia con los otros dos pivotes de la primera plantilla: el capitán Juan Quintas y el canterano Pablo Castro, que regresó esta temporada al Cangas. Y a ellos se une otro canterano con ficha del Automanía Luceros, Juan Rodríguez, que ya debutó en Asobal en la temporada 2022/23 y que esta campaña ya disputó tres encuentros, aportando buenos minutos de juego.

La alternativa de acudir al mercado a reforzarse va a depender de la operación y de los posibles plazos de recuperación. El pivote llegó esta campaña al Frigoríficos del Morrazo procedente del Logroño. Los riojanos son precisamente el próximo rival de los cangueses y Javi García no podrá estar presente en el partido contra su exequipo.