Fútbol | 3ª Galicia

Dos goles de Borja sentencian al Rápido Bahía

REDACCIÓN

Cangas

El Rápido Bahía rompió ayer su impoluta racha de resultados. Perdió su primer encuentro y lo hizo en San Amaro, ante su afición. Los de Aldán acabaron con 9 jugadores y el Cobres con 10. Borja anotó lo dos tantos visitantes en la segunda parte.

La ficha del partido.

