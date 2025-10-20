Dolorosa derrota del Domaio contra el Castrelos

Derrota dura y psicológica la sufrida ayer por el Domaio en su feudo de A Granxa. Los moañeses cayeron ante un rival directo como el Racing Castrelos, que le rebasó en la clasificación. Para colmo, se les escapó cualquier posibilidad de puntuar cuando habían conseguido levantar un 0-2 en contra.

Los vigueses salieron muy bien y antes de los 20 minutos de juego ya habían anotado dos goles. Ambos fueron obra de Iván Mingotes.

La ficha del partido. / FdV

Poco a poco el Domaio fue haciéndose con la dirección del juego en un encuentro marcado por la lluvia. A la media hora de juego Asier había recortado distancias. No fue hasta el regreso de los vestuarios tras el descanso que el Domaio logró empatar por mediación de Roberto Carracelas. Sin embargo el sueño de la remontada se esfumó y Iago anotó el tanto de la victoria visitante.