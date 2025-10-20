Derrota por la mínima del Luceros en Gáldar y el Bueu pierde en Carballal

La sexta jornada de la liga de Primera Nacional deja dos derrotas para los dos representantes de O Morrazo. El Automanía Luceros perdió por la mínima en su visita al Gáldar Gran Canaria (31-30), mientras que el Bueu Atlético prosigue con su exigente inicio de temporada y cayó 36-33 ante el Granitos Ibéricos Carballal.

El Automanía Luceros viajaba a Canarias condicionado por las bajas y con una convocatoria de solo trece jugadores. El técnico de los cangueses, Adrián Méndez, no podía contar con los lesionados Denís, Salva y Magdaleno, mientras que Juan Rodríguez y Javi Fernández viajaron con el Frigoríficos a Torrelavega. La lista de ausencias se completaba con William Thompson, convocado para disputar el Campeonato del Mundo con la selección española juvenil.

El encuentro arrancó con un parcial de salida de 6-2 para los canarios en los primeros minutos. Una renta que llegó a los cinco goles (9-4, min.12). Los cangueses fueron capaces de acercarse en el electrónico y justo antes del descanso se pusieron a dos (17-15).

Un parcial de 2-4 en el arranque del segundo tiempo permitió al Automanía Luceros reducir la diferencia a solo un gol (20-19, min.37). El Gáldar volvió a estirarse para abrir un hueco de tres tantos (22-19, 23-20 y 25-22). Del 25-22 que reflejaba el electrónico en el minuto 45 se pasó a un 25-25 en apenas un par de minutos gracias a un parcial de 0-3 con goles Iago Iglesias, Xurxo y Rahim.

El Gáldar se resistió a ceder el mando y siguió comandando el electrónico hasta el minuto 53, cuando Alexandre Gallego puso por primera vez por delante al Luceros (27-28). Los cangueses no pudieron mantener esa ventaja y en los últimos minutos el Gáldar volvió a llevar la iniciativa hasta el definitivo 31-30.

Este resultado supone la segunda derrota de la temporada para el Automanía Luceros, que ahora es quinto con 8 puntos.

Cuarta derrota consecutiva del Bueu Atlético: 36-33 ante el Granitos Ibéricos Carballal

El Bueu Atlético no tuvo mejor suerte y encajó ante el Carballal su cuarta derrota consecutiva. El equipo de Luis Montes fue a remolque de los vigueses todo el encuentro. La primera parte fue igualada, aunque con el Granitos Ibéricos siempre con la iniciativa en el marcador. A menos de cinco minutos para el descanso el electrónico reflejaba un 13-11, pero un parcial de 3-1 en esos últimos instantes permitio a los locales irse a los vestuarios con 16-12.

El jugador del Bueu Atlético Diego Lluque en una acción de un partido anterior ante el Culleredo. / Santos Álvarez

En el arranque del segundo tiempo el Carballal estabilizó su renta entre los cuatro y cinco goles. El Bueu Atlético tuvo un amago de remontada para ponerse 23-20 en el minuto 43, pero no pasó de ahí. Con un parcial de 4-0 el Granitos Ibéricos rompió definitivamente el partido (27-20, min.46). En ese último cuarto de hora los vigueses supieron administrar su ventaja para ganar 36-33.

El Bueu Atlético se queda con 3 puntos y con solo un triunfo y un empate, cosechados en las dos primeras jornadas de liga.

El próximo fin de semana el Bueu recibe al Calvo Xiria (sábado a las 19.00 h) y el Automanía Luceros se medirá en O Gatañal al líder invicto de la categoría, el Valinox Novás (domingo a las 13.00 h).

Ficha Técnica Gáldar Gran Canaria (31): Gómez, Marcos Vinicius (4), Mendoza (4), Padrón, Trujillo, Magnol Suárez, Tavella, Elías (7), Mederos, Castellano (5), Gonzalo Matías (5), Guillermo Arencibia (1), Saulo (2), Pulido, Rivero y Díaz (3) Automanía Luceros (30): Mateo Pallas, Eloy Pérez (2), Iago Fonseca (4), Carlos Menduíña, Xurxo Otero (2), Alexandre Gallego (4), José M.Cid, Rahim Walid (8), Martín Fuentes (2), Iago Iglesias (7), Doder (1) y Antonio Rodal. Marcador cada 5 min.: 5-2, 6-4, 8-6, 10-9, 14-11, 17-15 (descanso), 18-18, 21-20, 23-22, 27-26, 27-28 y 31-30. Árbitros: Alfonso Moreno y Miguel Ángel Indiano. Excluyeron por el Gáldar a Vinicius, Pulido y Díaz (2). Por el Luceros a Iglesias y Doder.