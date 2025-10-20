Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 3ª Galicia

El Cruceiro remonta con goleada

REDACCIÓN

Cangas

El Cruceiro completó ayer un brillante partido goleando al Cotobade y sigue con su escalada en la clasificación. Los visitantes comenzaron ganando con gol de Pedro Solla pero Antón igualó a la media hora de juego. En la segunda parte Manuel en propia puerta, de nuevo Antón y Daniel completaron la goleada.

La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents