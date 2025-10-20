Fútbol | 2ª Galicia
El Bueu no logra deshacer el nudo del Moraña
REDACCIÓN
Bueu
El CD Bueu tuvo que conformarse con un punto en su encuentro de la sexta jornada adelantado al sábado. Los locales no pudieron reflejar en el marcador su superioridad en el juego. Se trata del segundo empate consecutivo del CD Bueu que le frena en su intento de pelear el primer puesto.
De todas formas, los locales siguen invictos en este arranque de temporada.
