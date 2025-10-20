Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 2ª Galicia

El Bueu no logra deshacer el nudo del Moraña

REDACCIÓN

Bueu

El CD Bueu tuvo que conformarse con un punto en su encuentro de la sexta jornada adelantado al sábado. Los locales no pudieron reflejar en el marcador su superioridad en el juego. Se trata del segundo empate consecutivo del CD Bueu que le frena en su intento de pelear el primer puesto.

De todas formas, los locales siguen invictos en este arranque de temporada.

La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents