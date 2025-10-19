Fútbol | 1ª Futgal
El Domaio persigue su segunda victoria
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio FC recibe hoy al Racing Castrelos (17.00 horas en el campo de A Granxa). Los moañeses vienen de empatar en campo del Caselas y persiguen su segunda victoria de la temporada. El club vigués, por su parte, ocupa puestos de descenso pero la semana pasada se impuso por la mínima al Gondomar y quiere salir de la zona de peligro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía