El Domaio persigue su segunda victoria

El Domaio FC recibe hoy al Racing Castrelos (17.00 horas en el campo de A Granxa). Los moañeses vienen de empatar en campo del Caselas y persiguen su segunda victoria de la temporada. El club vigués, por su parte, ocupa puestos de descenso pero la semana pasada se impuso por la mínima al Gondomar y quiere salir de la zona de peligro.