Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente Futgal

El Club Lemos llega a Moaña en un gran momento

Los lucenses vienen de golear al Valladares | Los locales sufren la baja del sancionado Mauro

REDACCIÓN

Moaña

El CD Moaña recibe este mediodía al Club Lemos (12.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal). Los moañeses aspiran a aprovechar el factor campo y regresar a los resultados positivos, pues vienen de dos derrotas consecutivas. La semana pasada perdieron por 2-1 en casa del Atlético Arnoia.

Los moañeses se plantan en esta séptima jornada con solo una baja, la de Mauro Nores por acumulación de amonestaciones.

Por contra el Club Lemos llega en un buen momento de forma gracias a su goleada por 4-0 frente al Valladares de la anterior jornada. Los lucenses son quintos clasificados con 10 puntos en su casillero. El Moaña, aunque es noveno, solo tiene un punto menos y aspira a dar un salto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents