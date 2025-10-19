Fútbol | Preferente Futgal
El Club Lemos llega a Moaña en un gran momento
Los lucenses vienen de golear al Valladares | Los locales sufren la baja del sancionado Mauro
REDACCIÓN
Moaña
El CD Moaña recibe este mediodía al Club Lemos (12.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal). Los moañeses aspiran a aprovechar el factor campo y regresar a los resultados positivos, pues vienen de dos derrotas consecutivas. La semana pasada perdieron por 2-1 en casa del Atlético Arnoia.
Los moañeses se plantan en esta séptima jornada con solo una baja, la de Mauro Nores por acumulación de amonestaciones.
Por contra el Club Lemos llega en un buen momento de forma gracias a su goleada por 4-0 frente al Valladares de la anterior jornada. Los lucenses son quintos clasificados con 10 puntos en su casillero. El Moaña, aunque es noveno, solo tiene un punto menos y aspira a dar un salto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía