Un Cangas fiel a sí mismo tumba a Torrelavega

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro se sacudió de la mejor manera posible el poso de la derrota ante el Guadalajara: con un merecido triunfo en la pista del Torrelavega (28-30), que llegaba a la sexta jornada de Liga Nexus Asobal invicto y en segunda posición. Los cangueses consiguen su segunda victoria de la temporada y, sobre todo, volvieron a ser un equipo reconocible, fiel a su identidad y sacrificado. El encargado de abrochar el triunfo fue Arnau Fernández, mostrando sangre fría con dos lanzamientos desde los siete metros. Pero para llegar hasta ese momento fue necesario el acierto casi infalible de Nicolo D’Antino y la aportación desde la portería de Ivan Panjan, con una segunda parte sobresaliente. Y sin olvidar el apoyo de los aficionados de la Marea Azul que viajaron a Cantabria para apoyar al Cangas.

El equipo de Quique Domínguez llegaba a Torrelavega con la necesidad imperiosa de al menos ofrecer una imagen diferente a la del encuentro ante Guadalajara. Y lo hizo desde el primer momento. La puesta en escena del Frigoríficos invitaba a soñar, que con dos goles de Rivero y otro D’Antino mandaba en el electrónico (1-3, min.4). A pesar de que el partido apenas acababa de empezar el entrenador de los cántabros, Jacobo Cuétara, solicitó su primer tiempo muerto en ese mismo momento.

El guion no cambió. El Cangas se mostraba muy intenso en defensa y con goles de D’Antino, Samu Pereiro y dos cañonazos del noruego Valderhaug conseguía una renta de tres goles (6-9, min.12), lo que forzó un nuevo tiempo muerto de Jacobo Cuétara. El Cangas siguió mandando en el electrónico con rentas de tres goles (7-10, 8-11), pero el partido comenzó a virar con la entrada del portero Carlos Calle en lugar de Tercariol y con tres pérdidas de balón casi seguidas que le permitieron al Torrelavega empatar (11-11, min.19:30).

El noruego David Valderhaug en el encuentro de ayer ante Torrelavega, en el que anotó dos goles. / Luis Palomeque

Esta vez era Quique Domínguez el que detenía el encuentro, pero los locales consiguieron poco después su primera ventaja (13-12, min.21:50) y luego la ampliaron hasta un 17-14 en el minuto 26 gracias a un infalible Andrés Moyano. El Cangas acababa de encajar un parcial de 9-3 en apenas diez minutos y Quique Domínguez tenía que volver a pedir tiempo muerto. Esos últimos instantes fueron un correcalles, con errores y pérdidas por parte de los dos equipos y al descanso se llegó con 18-15, después de que Moyano transformase su tercer lanzamiento sin fallo y con Calle deteniendo sobre la bocina un lanzamiento de Ángel Rivero.

En ese 18-15 con el que se llegó al intermedio pesó el acierto de Andrés Moyano y las paradas de Carlos Calle frente a una portería canguesa con escasa aportación, con solo dos paradas en los primeros 30 minutos. Un escenario que cambió radicalmente en tras el paso por los vestuarios. El croata Ivan Panjan, que continúa con su proceso de adaptación, comenzó a calentarse parando un siete metros a Javi Muñoz. Fue la primera de una serie de paradas que dieron vuelo al Frigoríficos.

El jugador del Frigoríficos del Morrazo Manu Pérez en una acción del encuentro ante el Torrelavega, en el que el Cangas ganó 28-30. / Luis Palomeque

El Torrelavega mantuvo su ventaja de tres goles hasta el 20-17, anotado desde los siete metros por Javi Muñoz en el minuto 37. La defensa canguesa pasó por momentos del 6.0 al 5.1 con Manu Pérez de avanzado y Panjan continuó entonándose en la portería. Dos nuevas paradas del croata y dos goles de Samu Pereiro y Pablo Castro sirvieron al Cangas para apretar al Torrelavega (20-19, min.39:50). Y tras la segunda exclusión de Oswaldo llegó un siete metros con el que D’Antino ponía de nuevo las tablas (20-20, min.41).

Nicolo D'Antino: diez goles e imparable para el Torrelavega

El italiano fue imparable para el Torrelavega. Ya fuese desde su posición de extremo, al contragolpe o desde los siete metros. Después de un intercambio de goles y algunas oportunidades malogradas un contraataque culminado por D’Antino sirvió para que el Frigoríficos volviese a tomar el mando (22-23, min.48).

Esta vez era Jacobo Cuétara el que solicitaba tiempo muerto para afrontar los últimos diez minutos. En esos instantes volvió a emerger en el bando local la figura del lateral argentino Andrés Moyano. Con tres acciones casi calcadas que acabaron en gol mantenía al Torrelavega en el encuentro e incluso le ponía en ventaja (25-24, min.50).

El partido caminaba sobre un filo. El Frigoríficos falló dos lanzamientos de siete metros en momentos clave: uno de D’Antino que se estrelló en el palo y otro de Manu Pérez con un 26-26 en el electrónico. El eslovaco Prokop tomó el relevo de Moyano en labores ofensivas, pero Panjan seguía creciendo desde la portería y entre D’Antino y Manu Pérez mantenían al Cangas con vida. El joven central moañés puso de nuevo al Frigoríficos por delante con una gran acción que significó el 27-28 con dos minutos y medio por jugar. Prokop con su quinto gol de la noche devolvió las tablas (28-28).

Los aficionados de la Marea Azul de Cangas, que acompañaron ayer al Frigoríficos del Morrazo en Torrelavega. / Luis Palomeque

El Frigoríficos supo jugar esos instantes finales, sin precipitarse y con frialdad. Samu Pereiro forzó un siete metros que Arnau Fernández se encargó de transformar en el 28-29 casi al filo del minuto 59. Y luego el conjunto de Quique Domínguez se aplicó en defensa y recuperó un balón que le permitió afrontar los últimos 50 segundos con el partido en su mano. El técnico dejó correr algunos segundos y luego solicitó un tiempo muerto. El Frigoríficos movió el balón sin arriesgar y cuando los árbitros ya apercibían de pasivo Manu Pérez se fue hacia la portería y forzó un siete metros de Marcio Silva. Al punto de penalti se dirigió de nuevo Arnau Fernández, que después de un amago picó el balón para batir a Carlos Calle y conseguir el 28-30 definitivo.

Un triunfo de prestigio y balsámico, que coloca a los cangueses con 4 puntos antes de recibir el próximo domingo al Logroño.