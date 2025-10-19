Fútbol | Preferente Futgal
Barre salva un punto para el Beluso en el descuento
El atacante había entrado en el tramo final del partido de ayer en As Laxes
Bueu
La CD Beluso salvó ayer un punto en su casa en el tiempo de descuento con un gol de Rubén Barreiro «Barre». En la primera parte los bueueses comenzaron perdiendo con un tanto de Rabadán a los 17 minutos de juego para el Tyde. Pero Vivi igualaría de penalti apenas tres minutos después.
Antes del descanso, de nuevo Rabadán, adelantaba a los de Tui. El Beluso logró el empate gracias a un Barre que había entrado en el terreno de juego solo 12 minutos antes de anotar el tanto definitivo, para alegría del público de As Laxes.
