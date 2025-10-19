Fútbol | Tercera Futgal
El Bahía recibe al Cobres y el Cruceiro, al Cotobade
Los de Aldán llegan a la sexta jornada como líderes | Los de O Hío suman tres victorias seguidas
REDACCIÓN
Cangas
La sexta jornada de la Tercera Futgal deja una oportunidad de oro para que Rápido Bahía y FC Cruceiro sigan en su progresión asentándose en la zona alta para pelear el ascenso a final de temporada.
El Rápido Bahía, que es líder con cinco victorias en otras tantas jornadas, recibe al EF Cobres (17.00 horas en el campo de San Amaro). Los visitantes suman 4 puntos en este arranque de temporada. El Bahía viene de vencer por 1-3 en Barro.
El Cruceiro, por su parte, recibe al Cotobade (17.00 horas en el campo Javier Guimeráns). Los de O Hío son quintos con 10 puntos y vienen en racha, con tres victorias consecutivas. La semana pasada ganaron 1-2 en Cobres. El Cotobade tiene 4 puntos.
